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1297 cesedin kimliği belirsiz

Deprem sonucu enkazlarda can veren 3 bin 755 kişinin kimlikleri parmak iziyle tespit edildi. DNA örneği alınıp toprağa verilen 1297 kişinin ise kimliği hâlâ belirlenemedi.

Uğur Duyan
04:00 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan bürokratlar, depremden sonra bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, Kriminal Daire Başkanlığı’nca kimlik tespit çalışmaları yapmak üzere bölgede 170 ekip, 461 personel görevlendirildiğini kaydetti. Mercan, “3 bin 755 cenazenin sadece parmak iziyle tespit edilmesi sağlanmıştır. Halen DNA örneği aldığımız, mezarlarını bildiğimiz ancak kimliklendiremediğimiz 1297 vatandaşımız var. 1297 vatandaşımız hâlen kimliklendirilemedi ve çalışmalar devam etmekte. Bölgede hem Jandarma hem polis bölgesi olarak 305 şahsın -bunlardan 81’i çocuk- kayıp olduğuyla ilgili ihbar tarafımıza yapılmıştır. Hâlen 33 çocuk ve 2 yetişkin olmak üzere toplam 74 kişinin kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. Kimliği tespit edilemeyen yaralı, engelli, travmatik, yaş ve benzeri nedenlerle 1739 çocuğun ilgili bakanlıklarca yakınlarına teslim edilmesi sürecine katkıda bulunulmuştur” diye konuştu.

10 BİNDEN FAZLA TUTUKLU TAŞINDI

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, siber suçlarla mücadele birimlerinin sosyal medyada arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine ilişkin asılsız ve yanıltıcı paylaşımlar yapan 824 hesabın kimliğini belirleyip ilgili birimlere bildirdiği bilgisini verdi. Deprem bölgesindeki 14 ceza infaz kurumundan 10 bin 675 hükümlü ve tutuklunun diğer illere nakledildiğini de kaydeden Korkmaz, kullanılamaz hale gelen 3 geri gönderme merkezinden 3 bin 302 göçmenin 12 başka şehre nakledildiğini belirtti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı da depremlerde bölgedeki 28 müzede bulunan 385 bin eserden sadece 90’ının hasar gördüğünü açıkladı.



#enkaz
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#DNA
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#mezar
#polis
#jandarma
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