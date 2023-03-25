1297 cesedin kimliği belirsiz

Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan bürokratlar, depremden sonra bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, Kriminal Daire Başkanlığı’nca kimlik tespit çalışmaları yapmak üzere bölgede 170 ekip, 461 personel görevlendirildiğini kaydetti. Mercan, “3 bin 755 cenazenin sadece parmak iziyle tespit edilmesi sağlanmıştır. Halen DNA örneği aldığımız, mezarlarını bildiğimiz ancak kimliklendiremediğimiz 1297 vatandaşımız var. 1297 vatandaşımız hâlen kimliklendirilemedi ve çalışmalar devam etmekte. Bölgede hem Jandarma hem polis bölgesi olarak 305 şahsın -bunlardan 81’i çocuk- kayıp olduğuyla ilgili ihbar tarafımıza yapılmıştır. Hâlen 33 çocuk ve 2 yetişkin olmak üzere toplam 74 kişinin kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. Kimliği tespit edilemeyen yaralı, engelli, travmatik, yaş ve benzeri nedenlerle 1739 çocuğun ilgili bakanlıklarca yakınlarına teslim edilmesi sürecine katkıda bulunulmuştur” diye konuştu.