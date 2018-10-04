Gündem 13 ay kaçabildi
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13 ay kaçabildi

Adapazarı’nda taksicilik yapan Furkan-Erman Yıldırım kardeşleri geçen yıl tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Ç.Ç., 13 ay kaçabildi. İstanbul’da sahte kimlikle yakalanan zanlı suçunu itiraf etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taksici kardeşlerin katili Ç.Ç., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Taksici kardeşlerin katili Ç.Ç., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde geçen yıl taksici iki kardeşi öldüren şüpheli yakayı ele verdi. 1 Eylül 2017’de Milli Egemenlik Caddesi’nde taksi ve ilçe otobüs duraklarının olduğu mevkide iki grup arasında çıkan silahlı kavgada taksici kardeşler Erman ve Furkan Yıldırım hayatını kaybederken, kuzenleri E.Y. yaralandı.

Erman Yıldırım - Furkan Yıldırım

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları geniş çaplı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, tetiği çeken şüpheli 24 yaşındaki Ç.Ç.’nin kayıplara karıştığı belirlendi.

SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, polis Ç.Ç’nin yakalanması için başlattığı çalışmayı genişletti. Şüphelinin, çifte cinayetin ardından İstanbul’a kaçtığı belirlendi. Takviye ekiplerin de desteğiyle zanlının saklandığı eve düzenlenen baskında, üzerinden H.İ.Ç. adına sahte kimlik çıkan Ç.Ç. gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleri altında Sakarya’ya getirilen zanlı, sorgusunda suçunu itiraf etti.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adapazarı’nda gecen yıl iki grup arasında çıkan kavgada taksici kardeşler Erman ve Furkan Yıldırım kurşunlanarak öldürülmüş, kuzenleri E.Y. de yaralanmıştı. Kavgada tetiği çektiği belirlenen Ç.Ç. kaçmıştı.

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