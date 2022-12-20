Gündem 13 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu 30 şüpheli aranıyor
İZMİR

13 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu: 30 şüpheli aranıyor

İzmir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
13 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu: 30 şüpheli aranıyor
Foto/arşiv

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, itirafçı ifadelerinin yanı sıra ankesörlü/sabit hatlardan ya da kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu, ayrıca askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı belirlenen TKS mensubu ve sivil yapılanmasına yönelik 30 kişi hakkında önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı.

Yapılan soruşturma sonucunda 5'i Kara Kuvvetleri, 4’ü Hava Kuvvetleri, 1’i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 6’sı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 10’u muvazzaf olmak üzere 16 asker ve 14’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir ve 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 4’ü Üsteğmen, 11’i Astsubay ve 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

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