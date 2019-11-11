13 kayıp çocuk güvende

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il ve 5 bin 646 noktada, 69 bin 246 personelin katılımıyla “Güven Huzur-6” uygulaması yapıldı. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerle metruk binalarda 699 bin 602 kişiyi denetlediği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 476 zanlı yakalandı.

ARABALAR DİDİK DİDİK

Kontrollerde 13’ü çocuk toplam 31 kayıp şahsa ulaşılırken, çeşitli suç ve ihlallerden bin 958 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 104 kişi gözaltına alındı. Denetimler kapsamında 218 bin 67 araç kontrol edildi ve 6 bin 464 aracın sürücüsüne işlem yapıldı. 91 aranan araç tespit edilirken, bin 510’u trafikten men edildi. 11 bin 484 metruk binanın kontrol edildiği denetimlerde, 31 bin 773 umuma açık işyeri denetlendi. Uygulamalarda 27 ruhsatsız tabanca ve 27 av tüfeği ile değişik çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, binlerce paket kaçak sigara ve 97 litre kaçak içki ele geçirildi.