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Gündem 13 kişinin kovaladığı kapkaççıları güvenlik kamerasından tespit eden bekçiler yakaladı Gözümüze 3 sarışın kızı kestirdik ama olmadı
ANKARA

13 kişinin kovaladığı kapkaççıları güvenlik kamerasından tespit eden bekçiler yakaladı: Gözümüze 3 sarışın kızı kestirdik ama olmadı

Ankara'da sokakta yürürken Y.Y. adlı kadının çantasını çalan 2 kapkaççıyı çevredeki 13 kişi kovalayarak yakalamaya çalıştı. Uzun süren kovalamanın ardından taksiye binerek kaçan kapkaççıları güvenlik kamerasından tespit eden bekçiler yakaladı. Yakalanan şüphelilerden S.Ö. ifadesinde, "Daha önce gözümüze 3 sarışın kızı kestirdik; ama olmadı. Y.Y. bizi gördüğü zaman biraz ürküp geri çekildi. Biz de onu takip ettik. Ürktüğünü görünce de çantasını alarak kaçtık; ancak bekçilere yakalandık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Y.Y. adlı kadın çantasını çalan kapkaççılar...
Y.Y. adlı kadın çantasını çalan kapkaççılar...

Ankara'da 2 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında merkeze bağlı Altındağ ilçesi Hamamönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda eğitim kurumunda çalışan Y.Y., arkadaşıyla öğle yemeğine çıktı. Ara sokakta karşıdan gelen 2 kişiden birisi, Y.Y.'nin yanından geçerken kolundaki çantayı aldı. Y.Y., çantasını alan 2 kapkaççının peşinden koşmaya başladı. Kadının yardım çığlıkları üzerine çevredekiler de kapkaççıların peşinden gitti. Kadın ile birlikte toplam 13 kişinin kapkaççıları kovalaması, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, çevredekilerin kovalamasına rağmen yol üzerinde taksiye binerek izlerini kaybettirdi.

DHA
Y.Y. adlı kadın çantasını çalan kapkaççıların ardından koşarken...

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BEKÇİLER YAKALADI

  • Y.Y.'nin ihbarı üzerine polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin S.Ö. ve B.A. olduğunu belirledi. Bölgede görev yapan bekçiler de güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bekçilerin yaptığı çalışma sonucu şüpheliler S.Ö. ve B.A., saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Y.Y. adlı kadının çantasını çalan kapkaççılar...

'DAHA ÖNCE GÖZÜMÜZE 3 KIZI KESTİRDİK, OLMADI'

Çantada bulunan bir miktar parayı alıp, iki cep telefonundan birisini de sattıkları belirlenen şüphelilerden S.Ö. ifadesinde, "Daha önce gözümüze 3 sarışın kızı kestirdik; ama olmadı. Y.Y. bizi gördüğü zaman biraz ürküp geri çekildi. Biz de onu takip ettik. Ürktüğünü görünce de çantasını alarak kaçtık; ancak bekçilere yakalandık" dedi. İki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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DHA
Y.Y. adlı kadın çantasını çalan kapkaççıların ardından koşarken...

'13 KİŞİ KOŞTUK, YAKALAYAMADIK'

Kapkaççıları kovalayanlar arasında bulunan esnaf Salih Karakelle, "Ben iş yerimin önünde otururken kapkaç olayı oldu. 12-13 kişi hırsızların peşinden koştuk; ama yakalayamadık. Sokaklar bekçilere emanet. Burada her noktayı çok iyi biliyorlar. Hemen de kapkaççıları yakaladılar" dedi.

Başka bir esnaf da, "Genç kadın bağırınca hırsızları yakalamaya çalıştık; ama olmadı. Çok hızlı koşuyorlardı. Taksiye binene kadar kovaladım" diye konuştu.

DHA
Y.Y. adlı kadın çantasını çalan kapkaççılar...

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA
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