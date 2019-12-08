Gündem 13 ton balığa el konuldu
İSTANBUL

13 ton balığa el konuldu

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi’nde avlanan balıkçıları denetledi. Balık denetiminde 13 ton balığa el konuldu, 14 kişiye idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıklar özel cetvellerle ölçüldü.
Balıklar özel cetvellerle ölçüldü.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi’nde avlanan balıkçıları denetledi. Denetimlerde büyüklüğü alt sınırlarına uygun olmayan 12 ton 713 kilo balığa el konulurken 14 balıkçıya idari para cezası uygulandı.

TEKNELER DENETLENDİ

Önceki gece Yeşilköy Balıkçı Barınağı’ndan hareket eden ekipler, Marmara Denizi boyunca trol avcılığı yapan tekne avına çıktı. Termal kameralar ve özel radarlarla trol avı yapan tekneleri araştıran ekipler, lüzum görmeleri üzerine bir tekneye yanaşarak denetleme yaptı.

PARA CEZASI VERİLDİ

  • Ekipler daha sonra Gürpınar Balıkçı Hali’ne giderek istiflenmiş balıkları kasa kasa denetledi. Halde, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca öncülüğünde çalışma yapan görevliler, ellerindeki özel cetveller yardımıyla balık istiflerinde kasa bazında ortalama ölçümler yaptı. Denetimde toplam 12 ton 713 kilogram balığa, avlanmada yasal sınırlar gözetilmediği gerekçesiyle el konuldu. Alt sınırı gözetmeden avlanan 14 işletmeye 1635’er lira idari para cezası uygulandı.

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