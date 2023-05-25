136 kaçak Afgan göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 27 charter seferi ile 4 bin 414, tarifeli uçuşlarla ise 8 bin 425 olmak üzere toplam 12 bin 839 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşünün sağlandığı belirtildi.