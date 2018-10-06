Gündem 14 bin 952 sahte şampuan ele geçirildi
ADANA

Adana Haber: 14 bin 952 sahte şampuan ele geçirildi

14 bin 952 sahte şampuan ele geçirildi

Adana'da ünlü markaların ismini kullanarak üretilen 14 bin 952 şampuan ele geçirildi. Ele geçirilen şampuanların piyasa değerinin 300 bin lira olduğu belirlendi.

Haber Merkezi IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adana'da bir depoya yapılan baskında polis, ünlü markaların ismini kullanarak piyasaya sürülen 14 bin 952 sahte şampuan ele geçirdi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Sarıhamzalı Mahallesinde sahte şampuan imalathanesi olduğunu bilgisine ulaştı. Polis, hemen verilen adrese baskın yaptı. Baskında depo olarak görünen bir yere bir kişinin imalathane kurduğu ve sahte şampuan üretip üzerilerine de ünlü markaların isim ile logolarını bastığını belirledi.

14 bin 952 sahte şampuana el koyuldu

İmalathanede 14 bin 952 sahte şampuana el koyarken olayla ilgili bir kişiyi de gözaltına alındı. Zanlı, şampuanların sahte olmadığını sadece izinsiz ürettiğini söylediği öğrenildi.

Piyasa değeri: 300 bin lira

Bu arada ele geçirilen şampuanların piyasa değerinin 300 bin lira olduğu belirlendi. Zanlının şampuanları nasıl yaptığı içine ne boya ya da daha farklı zararlı maddeleri katıp katmadığını araştırıyor

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