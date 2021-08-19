Gündem 14 darbecinin ismi infaz savcısında Cezaevine geri sayım
ANKARA

14 darbecinin ismi infaz savcısında: Cezaevine geri sayım

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi. İsimleri infaz savcılığına gönderilen emekli askerler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Acilen karara itiraz edilmesi” için başvurdu. Başsavcılık “Sebep yok” dedi ve bu talebi reddetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 darbecinin ismi infaz savcısında: Cezaevine geri sayım
Çetin Doğan

ABDULLAH SARİCA

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezaları onanan 14 kişinin dosyasını infaz işlemleri için savcılığa gönderdi. İnfaz savcılığı, yapacağı incelemede bir eksiklik bulmadığı takdirde 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkaracak.

Çevik Bir
Çevik Bir

Erol Özkasnak
Erol Özkasnak
  • Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 kişiye verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Yargıtay Başsavcılığınca karara itiraz edilmemesi üzerine dosya infaz işlemleri için yerel mahkemeye gönderilmişti.

İSİMLER SAVCILIKTA

Dosyada bir eksiklik görmeyen Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, verilen cezanın yerine getirilmesine yönelik ilamını infaz savcılığına gönderdi. İnfaz savcılığı, kararı inceleyecek. Eksiklik bulunmadığı takdirde 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılacak. İsimleri infaz savcılığına gönderilen emekli askerler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Acilen karara itiraz edilmesi” için başvurdu. Başsavcılık “Sebep yok” dedi ve bu talebi reddetti. Cezaları onanan sanıklar şunlar:

Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

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