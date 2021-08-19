14 darbecinin ismi infaz savcısında: Cezaevine geri sayım Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi. İsimleri infaz savcılığına gönderilen emekli askerler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Acilen karara itiraz edilmesi” için başvurdu. Başsavcılık “Sebep yok” dedi ve bu talebi reddetti.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2021, 00:00 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2021, 03:28 Yeni Şafak