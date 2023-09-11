14 liderle görüştü

Hindistan’daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun bir programı vardı. Erdoğan zirvenin ikinci gününde ilk olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

MISIR İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU YAPTI

Daha sonra Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleriyle bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Erdoğan, görüşmede, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

14 LİDERLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan’ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde ise Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği için atılacak adımlar, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan ardından da ev sahibi ülke Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi’yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Hindistan arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınırken, ekonomik ilişkileri ve ikili ticaret hacmini artıracak projeler ile her iki ülkeyi ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konular değerlendirildi. Erdoğan, bu temaslarıyla zirve boyunca 14 liderle görüşme yapmış oldu.







