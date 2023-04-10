14 Mayıs'ta seçmenin önüne gelecek oy pusulası yeniden şekillendi: Siyasi parti sayısı 32'den 26'ya düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik’te toplu açılış töreninde Millet İttifakı’ndaki çekişmelere dikkat çekti: “Durmak yok, yola devam. Diğer tarafta biliyorsunuz 7 oyunculu bir kumar masası var. Onların gündeminde sadece kavga var, çekişme var, didişme var. Altlarına birer kırmızı plakalı araç çekme derdi var.”