14 Mayıs'ta seçmenin önüne gelecek oy pusulası yeniden şekillendi: Siyasi parti sayısı 32'den 26'ya düştü

Seçim pusulasında 26 parti olacak
Partiler listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti, 14 Mayıs'ta seçmenin önüne gelecek oy pusulası yeniden şekillendi.
Millet İttifakı bileşenlerinden Gelecek, Deva, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'de seçime CHP listelerinden girdiği için pusulada yer almayacak.
Böylece pusuladaki siyasi parti sayısı 32'den 26'ya düştü.
YSK, 11 Nisan Salı gününe kadar eksikliği bulunan siyasi partilere bildirimde bulunacak. 14 Nisan'a kadar eksikliklerin tamamlanması gerekiyor
15 Nisan'da geçici aday listeleri ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK itirazları değerlendirecek ve 19 Nisan'da kesin listelerini açıklayacak.