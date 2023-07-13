İstanbul'un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek.
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden birisi olan AYEDAŞ, Anadolu Yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, diğer şirketlerden BEDAŞ ise Avrupa Yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşanacak olan planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
BEDAŞ ise İstanbul Avrupa Yakası'ndaki kesintiler hakkında güncel olarak bilgilendirmeler yapıyor.
Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
Tıkladığınız linkte, yaşadığınız ilçeyi seçmeniz kesinti hakkında detaylı bilgi verecektir.