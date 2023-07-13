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İstanbul'da yarın 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintilerine AYEDAŞ ile BEDAŞ'ın sitelerinden ulaşabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak kesintileri yayınlıyor. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var?

21:40 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek.

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrikler kesilecek.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden birisi olan AYEDAŞ, Anadolu Yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, diğer şirketlerden BEDAŞ ise Avrupa Yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşanacak olan planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

BEDAŞ ise İstanbul Avrupa Yakası'ndaki kesintiler hakkında güncel olarak bilgilendirmeler yapıyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ 13 Temmuz 2023 Perşembe hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için, aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Tıkladığınız linkte, yaşadığınız ilçeyi seçmeniz kesinti hakkında detaylı bilgi verecektir.



#Elektrik kesintisi
#İstanbul
#İlçe
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