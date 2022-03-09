Gündem 14 yıl sonra kritik ziyaret İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankarada
ANKARA

14 yıl sonra kritik ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

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Haber Merkezi AA
14 yıl sonra kritik ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankarada
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı.

Herzog'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.


Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker." diyerek selamladı.

  • Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Herzog, merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Herzog, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

  • Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

İki lider, görüşmenin ardından ortak açıklama yapacak.

Öte yandan Isaac Herzog'un resmi ziyareti, İsrail'den 2008'den sonra cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret oldu.

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