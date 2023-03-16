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Gündem

15 Aralık Dünya Türkçe Günü olacak

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim 15 Aralık gününün dünya Türkçe günü ilan edilmesi için UNESCO'ya başvuru sunulacağını açıkladı.

Uğur Duyan
04:00 . 16/03/2023 Thursday
Yeni Şafak
Orhun Abideleri.

Orhun Abideleri.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, UNESCO’ya 15 Aralık gününün dünya Türkçe günü olarak ilan edilmesi başvuruda bulunacak. TBMM Dışişleri Komisyonu’nda milletvekillerini bilgilendiren Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, konuya ilişkin, “Bu yıl sonbahar döneminde UNESCO’ya 15 Aralık gününün dünya Türkçe günü olarak ilan edilmesi başvurumuzu sunacağız. 15 Aralık gününü seçmemizin nedeni Danimarkalı Türkolog Vilhelm Thomsen’ın 15 Aralık 1893 tarihinde Orhun Abideleri’nin Türkçe dilinde olduğunu dünyaya duyurduğu tarih olması” dedi.



#Türk Günü
#15 Aralık
#TBMM Dışişleri Komisyonu
#Yasin Ekrem Serim
44 dakika önce
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15 Aralık Dünya Türkçe Günü olacak
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