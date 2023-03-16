15 Aralık Dünya Türkçe Günü olacak

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, UNESCO’ya 15 Aralık gününün dünya Türkçe günü olarak ilan edilmesi başvuruda bulunacak. TBMM Dışişleri Komisyonu’nda milletvekillerini bilgilendiren Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, konuya ilişkin, “Bu yıl sonbahar döneminde UNESCO’ya 15 Aralık gününün dünya Türkçe günü olarak ilan edilmesi başvurumuzu sunacağız. 15 Aralık gününü seçmemizin nedeni Danimarkalı Türkolog Vilhelm Thomsen’ın 15 Aralık 1893 tarihinde Orhun Abideleri’nin Türkçe dilinde olduğunu dünyaya duyurduğu tarih olması” dedi.