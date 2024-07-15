1.5 milyon adayın KPSS heyecanı

Kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS, eğitim bilimleri oturumunun sona ermesiyle ilk hafta geride kaldı. Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta yapılacak. Her yıl aynı manzaralara sahne olan sınav maratonu bu yıl da şaşırtmadı. Adaylar sınava yetişmek için nefes nefese kaldı. Geç kalan adaylar ise sınava giremedi.

NAVİGASYON YANLIŞ YOLU GÖSTERDİ

İstanbul Avcılar’da Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’nda saat 10.00’da kapıların kapanmasının ardından 3 aday geldi. Bir aday aracının bozulduğunu, minibüsle yoluna devam etmek zorunda kaldığını ancak, 2 dakika geç kalınca giremediğini söyledi. Bir başka aday da adrese gelmek için navigasyonun yanlış yolu gösterdiğini, bu nedenle geç kaldığını belirtti.

İÇERİ GİRMEK İÇİN YALVARDI

Şanlıurfa’da sınavın başlamasına az bir süre kala görevliler, anons yaparak adayları içeri girmeleri konusunda uyardı. Saatler 10.00’ı gösterdiğinde tüm kapılar kapatıldı. Son dakikada sınavı kaçıran bir aday, kapıdaki görevlilere içeri almaları için yalvardı. Görevliler ise sürenin bittiğini ve içeri alamayacaklarını belirterek adayı dışarı çıkarttı.

POLİS EKİPLERİ YARDIMA KOŞTU

Kayseri’de polis ekipleri binlerce adayın girdiği KPSS’ye geç kalma durumu olan adayları sınava yetiştirdi. Ekipler, adayları araçlarla ve motosikletlerle sınava girecekleri okullara götürdü.







