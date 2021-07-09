Gündem 15 Temmuz için pedal çeviriyorlar
KAYSERİ

15 Temmuz için pedal çeviriyorlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında üç Kayserili bisikletçi 6 günde bisikletleriyle İstanbul’a gitmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi İHA
15 Temmuz anma... 6 günde İstanbul’a gidecekler
Kayserili bisikletçiler 15 Temmuz'da İstanbul'da olacaklar.


Kendilerine ’15 Temmuz Bisiklet Grubu’ adını veren bisiklet sporcuları '15 Temmuz’da yaşananları canlı tutabilmek ve halen akıllarından hainlik geçenlere karşı kararlılıklrını ortaya koymak' için Kayseri'den İstanbul'a bisikletle gelecekler.

Bisikletçiler yolculukları öncesinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.
Bisikletçiler yolculukları öncesinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

Yolculukları öncesinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü
Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret eden grup üyeleri düzenledikleri tur hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

  • “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Unutma Unutturma 15 Temmuz Şehitleri Anma İstanbul Turunu inşallah geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu turu düzenlemedeki amacımız 15 Temmuz’da yaşananları canlı tutabilmek ve halen akıllarından hainlik geçenlere karşı kararlılığımızı ortaya koymaktır."

Bisikletçiler yolculukları öncesinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bisikletçiler yolculukları öncesinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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'HAİNLERE KARŞI DİMDİK BURADAYIZ'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde uğurlama öncesinde konuşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Böyle anlamlı bir projede bulundukları için teşekkür ederken, necip milletimizin duyarlılığı ve kahramanlığının gençler nesillere aktarılması noktasında farkındalık oluşturdunuz. Bu millete Allah bir daha bu tip hainlikleri yaşatmasın, hainlere karşı dimdik buradayız. Siz sporcularımıza da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Allah sağ salim gidip gelmenizi nasip eylesin” dedi.

Yapılan açıklamalar sonrasında bisiklet sporcuları İstanbul’a doğru pedal çevirmeye başladı.

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