15 Temmuz bir direnişin simgesi oldu

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Çorum’dan 13 kişinin vatan uğruna can verdiğini vurguladı. Aşgın, “Çorum, bu vatan için gözünü kırpmadan mücadele eden kahramanların yetiştiği bir şehir olduğunu 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında da göstermiştir” dedi. 15 Temmuz 2016 gecesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonucunda birçok vatandaşımızın şehit olduğunu hatırlatan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Her biri vatanseverlikleriyle ve milletin birliği için gösterdikleri cesaretle anılan şehitlerimiz, Türk milletinin gönlünde özel bir yer tutmaktadır” şeklinde konuştu.

ÇORUMLU BABA OĞUL: EROL OLÇOK VE ABDULLAH TAYYİP OLÇOK

Başkan Aşgın, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Çorumlu isimler arasında yer aldığını ifade ederek, şunları söyledi: “15 Temmuz akşamı darbe girişiminden haberdar olan Erol Olçok, hemen meydanlara inmek için harekete geçti. Altunizade’deki evinden çıkmaya hazırlanan Olçok, oğlu Abdullah’a, annesi ve kardeşlerinin yanında kalmasını söyledi. Babasını dinlemeyen Abdullah Tayyip, ‘Sen nereye ben oraya’ karşılığını verdi. Bunun üzerine, baba-oğul darbecilere geçit vermemek için birlikte yola çıktı.

Erol Olçok ve oğlu, önce Altunizade’ye gitti. Olçok, sokağa çıkan vatandaşlara, “Bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım” sözleriyle cesaret verdi. Kalabalık, tekbir ve slogan atarak ilerlerken köprüden ateş açıldı. Erol Olçok, askerleri ikna etmeye çalıştı. Bu sırada darbecilerden gelen kurşunla vuruldu. Babasına yardıma koşan Abdullah Tayyip ise 2 zırh delici merminin hedefi oldu. Abdullah Tayyip Olçok, olay yerinde şehit düşerken, Erol Olçok hastanede şehadete ulaştı.”

ÇORUM’UN 13 KAHRAMANI

Başkan Aşgın, Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok’un yanı sıra Çorumlu Ali Alıtkan, Akif Kapaklı, Ali Karslı, Emin Güner, Mehmet Kocakaya, Mustafa Avcu, Mustafa Özgür Karasakal, Mustafa Solak, Osman Arslan, Yakup Kozan ve Ümit Çoban’ın, 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin birliğine ve demokrasisine sahip çıkmak için büyük fedakârlıklarda bulunduklarını, bu uğurda şehit düştüklerini söyledi.

TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

15 Temmuz’da, vatan için canlarını ortaya koyan tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydeden Başkan Aşgın “Onlar, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu en yüce şekilde temsil etmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik değerlerine sıkı sıkıya sarılmış gerçek kahramanlardır. Milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde simgelemiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik değerlerine sahip çıkmak uğruna canlarını feda etmişlerdir” dedi.

Milletin cesareti karanlık geceyi aydınlığa çevirdi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz 2016’da milletimizin iradesine ve demokratik değerlerimize yönelik alçakça bir saldırıya maruz kaldığımızı ancak, milletimizin cesareti ve kahramanlığı sayesinde bu saldırını bertaraf edildiğini belirtti. Türk milletinin feraseti, cesareti ve vatanseverliğiyle karanlık geceyi aydınlığa çevirdiğini vurgulayan Aşgın, “Sokaklara dökülen her bir vatandaşımız, tankların önüne yatan her bir kahraman, demokrasimize sahip çıkma iradesini tüm dünyaya gösterdi” dedi

Şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmalıyız

15 Temmuz’un, sadece bir direnişin değil, Türk milletinin ortak değerlerine, özgürlüğüne, adaletine ve demokrasisine sahip çıkma azminin sembolü olduğunu ifade eden Aşgın, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu günü anmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, milli irademize olan güvenimizi artırmak adına büyük bir fırsattır. 15 Temmuz’un üzerinden geçen her yıl bize gösteriyor ki, Türk milleti her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve kararlılığa sahiptir. Birlik ve beraberlik içinde, milli irademizi koruyarak daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Bizlere düşen görev, şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde bu aziz vatanı daha da ileriye taşımaktır.”



