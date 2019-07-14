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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz çarkları durduramadı

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sanayi çarklarını durduramadı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Darbeyi takip eden ilk iş gününde sanayiciler olarak hepimiz işlerimizin başında olduk. Üretim çarkları hiçbir sorun olmadan dönüyor mesajını verdik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam üç yıl geçti
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam üç yıl geçti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam üç yıl geçti. Darbe girişiminde 251 kişi şehit olurken, iki binden fazla kişi da yaralandı. Bunun yanı sıra darbe girişiminin ekonomiye olumsuz birçok etkisi oldu. İş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtüldüğünü ve sanayi çarklarını durduramadığını ortaya koydu.

İŞİMİZİN BAŞINDA DURDUK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "15 Temmuz, bağımsızlığımızın simgesidir. Çünkü 15 Temmuz'da Türk milleti, bilfiil sokak ve meydanlara inerek, dış güçlerle iş birliği halindeki hain FETÖ’cü darbecileri püskürterek, milli iradesine ve istikbaline sahip çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

Şekib Avdagiç

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, "Darbeyi takip eden ilk iş gününde sanayiciler olarak hepimiz işlerimizin başında olduk. Böylece üretim çarklarının hiçbir sorun olmadan dönüyor olduğu mesajını kamuoyuna verdik" dedi.

İsmail Gülle

TOPYEKÜN BİRLİK İÇİNDEYİZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "DEİK olarak Türkiye'nin 'ticari diplomasi' misyonunu üstlenerek çıktığımız bu küresel yolculukta, demokrasi mücadelemizi anlatmaya ve işimizi dünyaya taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de "Türkiye, demokrasi adına verdiği haklı mücadelesini, vatandaşından iş dünyasına, siyasete ve ordusuna kadar topyekun birlik içerisinde vermeye devam edecek, dünyanın neresinde olursa olsun, yönünü hep milli rotasında tutacaktır" ifadelerini kullandı.

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Orhan Aydın

DARBEYE EN GÜZEL CEVAP GÜÇLÜ TÜRKİYE OLACAK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, FETÖ'nün kayyum atanan şirketlerinin bir an evvel milli birer şirket olarak yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çekerek, ülkeye kazandırılması gerektiğini vurguladı. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise "Türkiye, kamu maliyesinde yer alan güçlü göstergeleri, güçlü bankacılık sistemi ve önüne koymuş olduğu aktif yapısal reformlarla pozitif bağlamda yükselişini sürdürecektir. Darbeci kalıntılarına verilecek en büyük cevap 'Güçlü Türkiye' olacaktır" şeklinde konuştu.

Mahmut Özgener

TOPLUM OLARAK BÜYÜK SINAV VERDİK

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Cumhuriyet ve rejim düşmanlarının gerçekleştirdiği işgal ve darbe girişimi, sadece milli iradeyi değil, ülkemiz ekonomisini de hedef almıştı. Ancak halkımızın inancı ve kararlılığı tüm oyunları bozdu. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yollara başvururlarsa vursunlar, ‘daha güçlü bir ekonomi’ ve ‘daha zengin bir Türkiye’ hedefine hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan da, şunları söyledi: "Türkiye'nin istikrarına, ekonomisine ve hukuk devletine yönelik gerçekleştirilen darbe girişimine karşı toplum olarak çok önemli bir demokrasi sınavı veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel yapı taşı demokrasidir.”

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