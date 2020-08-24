4 yıldır vücudunda hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor: O kurşun benim için onurdur

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul’da özel bir şirkette çalışan ve ağabeyi Kerim Kuş ile birlikte yaşayan Onur Can Kuş, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış FETÖ terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği kalkışma sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla darbecilere karşı koymak için sokağa çıktı.

Ağabeyi ile birlikte şimdiki adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan Boğaziçi Köprüsüne giden Onur Can Kuş, orada bulunan binlerce insan gibi vatanı için bedenini hainlerin tankına ve tüfeğine siper etti.

Omuriliğinin hemen yanına saplanan kurşun nedeniyle yüksek hayati risk bulunuyor.

Onur Can Kuş, bu sırada hainlerin ateşlediği bir merminin beline isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan genç, orada bulunan sivil bir vatandaşın motosikletiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuş, burada hemen ameliyata alınırken, omuriliğinin hemen yanına saplanan kurşun, yüksek hayati risk nedeniyle çıkarılamadı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Onur Can Kuş, sağlığına kavuştuktan sonra memleketi Mersin’e döndü. Bir yıl önce annesini kaybeden ve babası Ömer Kuş ile birlikte merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Kuş, 4 yıldan bu yana vücudunda hainlerin sıktığı kurşunla hayatını sürdürüyor.

Onur Can Kuş, hainlerin ateşlediği bir merminin beline isabet etmesi sonucu yaralandı.

Şu an Mersin’de bir kamu kurumunda görev yapan Onur Can Kuş, yaralandığı geceyi ve sonrasında yaşananları anlattı.

O gece tankları sokaklarda gördüğünü ancak bir anlam veremediğini, TRT’de okunan bildiriyle birlikte darbe girişiminden haberdar olduklarını söyleyen Kuş, "Hemen ağabeyimi uyandırdım. Sonra birlikte sokağa çıktık ve Boğaziçi Köprüsüne gittik. Yolun iki tarafı da tanklarla kapalıydı. Bir süre sonra tanklar çekilince biz köprünün üzerine çıktık. Binlerce insan vardı, araç koyacak yer bile yoktu. Ben, ağabeyim ve onun arkadaşıyla birlikte köprünün üzerinde bir süre yürüdük. Askerler sürekli ateş ediyordu. Ağabeyim önümde ve ben arkasındaydım, eğildik. Daha sonra kalkıp bir adım attıktan sonra vuruldum" dedi.

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28 yaşındaki Mersinli Gazi Onur Can Kuş

"Yüksek hayati risk nedeniyle kurşun çıkarılamadı"

Bölgede büyük bir kaos yaşandığını ve bulunduğu yerde ne bir ambulans ne de bir araç olmadığını söyleyen Onur Can Kuş, orada bulunan sivil bir şahıs tarafından motosikletle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek ameliyata alındığını belirtti.

Kurşunun hala vücudunda olduğunu ameliyattan 3 gün sonra öğrendiğini ifade eden Kuş, "Kurşun hala içimde. Yüksek hayati risk olduğu için çıkarmamışlar. Vücut, kurşunu yağ tabakası ile çevrelemiş. Şu an için bana her hangi bir sıkıntı vermiyor. Mersin’e geldikten sonra da kontrole gittim. Mersin Şehir Hastanesi’nde de kurşunun çıkarılmasının riskli olduğunu söylediler, o yüzden hayatımı bu şekilde idame ettiriyorum. Kurşunun vücudumda olması sağlığımı etkilemiyor ama ağır sporlar yapmamaya dikkat ediyorum" diye konuştu.

Hainlerin sıktığı kurşun Kuş'un omuriliğinin hemen yanına saplandı.

"O kurşun benim için onurdur, gururdur"

Vücudunda taşıdığı merminin kendisi için bir onur olduğunu söyleyen Onur Can Kuş, şu ifadeleri kullandı; "Sonuçta ben oraya çıkarken vatanım için milletim için çıktım. Vuruldum, içimde kurşun kaldı. O benim için onurdur, gururdur, madalya gibi bir şeydir. Bugün olsa yine çıkarım. Şehit olmayı Allah nasip etmedi, gazilik mertebesine eriştik."

FOTOĞRAF 25 Kaza, akşam saat 20.30 sırasında Bursa-Ankara yolu Bursa istikameti Mezitler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysel Öztürk Dalçık idaresindeki 06 N 7659 plakalı otomobil, U dönüşü yasak olan bölgede dönüş yaptığı sırada O.M.Ö. kontrolündeki 16 KHD 36 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen, S.C. idaresindeki 34 FM 0036 plakalı aracın üzerine takla atarak düştü. 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada, 06 N 7659 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Dalçık (42), eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti. İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobildeki Osman Murat Özbaş ve Saire Özçiftçi (36) ise yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hastanedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkisinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. BiP'te paylaş

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