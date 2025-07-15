15 Temmuz gecesi yazılan destan halklara örnek oldu: Dünyaya direnişi gösterdik

15 Temmuz darbe girişimi dünya siyasetine de tecrübe kattı, o gece halkın gösterdiği direniş tüm dünyaya örnek oldu. Daha önce görülmemiş bir şekilde halklar devletine, seçimle işbaşına getirdiği iradesine sahip çıkıp sokaklara dökülerek darbecilere karşı durdu. Bolivya, Ermenistan ve Venezuela’da meydanlara dolduran insanlar demokrasiye sahip çıkıp darbe teşebbüslerini boşa çıkardı.





HALK ARCE’Yİ YALNIZ BIRAKMADI

26 Haziran 2024’te Bolivya’da gerçekleşen darbe girişimi sırasında askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı’ndaki sivilleri tahliye etmesi ve bölgeyi kordon altına alması tepkilere neden oldu. Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce’nin, halka yaptığı ‘meydanlara çıkın’ çağrısının ardından sokağa çıkan halk, askerlere tepki gösterdi. Askerler ve Arce destekçileri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Askerlere tepki gösteren vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi.





ORDUDA DARBECİ TEMİZLİĞİ

Ancak vatandaşın geri adım atmaması üzerine asker kışlaya döndü ve darbe bastırıldı. Genelkurmay Başkanı Juan Jose Zuniga’yı görevden alan Luis Arce yerine General Jose Wilson Sanchez’i atadı. Arce, silahlı kuvvetlere derhal kışlalarına dönme emri verdikten sonra girişimin elebaşısı olan Juan Jose Zuniga’nın yanı sıra deniz ve hava kuvvetleri komutanlarını da görevden aldı.





PAŞİNYAN HALKIN DESTEĞİ İLE HÂLÂ GÖREVDE

2021 yılında Ermenistan ordusu içinde Başbakanı Nikol Paşinyan muhalif bir kesim, Ermeni liderin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıkladı. Üst düzey komutanların yayınladığı bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi. Destekçilerini sokağa çağıran Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını “darbe girişimi” olarak nitelendirdi ve Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu. Halkın başkent Erivan da sokağa dökülmesi sonrası Paşinyan meydanlara indi. Megafonla görevi bırakmayacağını duyurdu. Ermeni lider hâlâ görevinin başında.





MADURO’NUN ÇAĞRISI ÜLKEYİ KURTARDI