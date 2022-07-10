Gündem 15 Temmuz manşetleri Yenikapıda
İSTANBUL

15 Temmuz manşetleri Yenikapı'da

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
15 Temmuz manşetleri Yenikapıda
“15 Temmuz ve Manşetler Sergisi"

Basın İlan Kurumu (BİK) 15 Temmuz’un altıncı yıldönümünde, “15 Temmuz ve Manşetler Sergisi” düzenledi. 16-17-18 Temmuz 2016 tarihlerinde yayımlanan yaygın ve mahalli gazetelerin manşetleri, darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi hafızalarda tazelemek adına Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda açılan sergide İstanbulluların ilgisine sunuldu.

Sergi açılışına katılan BİK Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, “15 Temmuz, coğrafyamızın ve dünyanın her tarafında özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren tüm mazlum insanların zaferidir. Basınımız, hain darbecilere karşı verilen onurlu mücadelenin ve kazanılan zaferin önde gelen kahramanlarından biridir. Şehit Mustafa Cambaz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanvekili A.Tarık Şebik’in de gezdiği sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda yaygın ve mahalli gazetenin manşetlerinden oluşan sergi, 15 Temmuz Cuma gününe kadar 06.00-23.59 saatleri arasında ziyarete açık.

15 Temmuz Kütüphanesi Erzurum’da
GÜNDEM
15 Temmuz Kütüphanesi Erzurum’da

İBB'de 15 Temmuz Sergisi
FOTOĞRAF 9
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15 Temmuz şehitleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde sergi açıldı.
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Vatandaşlar tarafından sergiye yoğun ilgi gösterildi.
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Sergide, Türkiye tarihine kazınan geceyle ilgili görüntüler yer aldı.
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İBB binasının bulunduğu cadde, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla “15 Temmuz Şehitleri Caddesi” ismini almıştı.
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15 Temmuz geces, 17 kişi İBB önünde şehit düştü.
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İBB'de 15 Temmuz Sergisi
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İBB'de 15 Temmuz Sergisi
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İBB'de 15 Temmuz Sergisi
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İBB'de 15 Temmuz Sergisi
İBB'de 15 Temmuz Sergisi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde açıldı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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