15 Temmuz manşetleri Yenikapı'da

Basın İlan Kurumu (BİK) 15 Temmuz’un altıncı yıldönümünde, “15 Temmuz ve Manşetler Sergisi” düzenledi. 16-17-18 Temmuz 2016 tarihlerinde yayımlanan yaygın ve mahalli gazetelerin manşetleri, darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi hafızalarda tazelemek adına Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda açılan sergide İstanbulluların ilgisine sunuldu.

Sergi açılışına katılan BİK Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat, “15 Temmuz, coğrafyamızın ve dünyanın her tarafında özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren tüm mazlum insanların zaferidir. Basınımız, hain darbecilere karşı verilen onurlu mücadelenin ve kazanılan zaferin önde gelen kahramanlarından biridir. Şehit Mustafa Cambaz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanvekili A.Tarık Şebik’in de gezdiği sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda yaygın ve mahalli gazetenin manşetlerinden oluşan sergi, 15 Temmuz Cuma gününe kadar 06.00-23.59 saatleri arasında ziyarete açık.

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