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Gündem 15 Temmuz ruhu gelecek nesillere aktarılacak Hain darbe girişiminde hissettiklerimiz artık dijital platformda
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

15 Temmuz ruhu gelecek nesillere aktarılacak: Hain darbe girişiminde 'hissettiklerimiz' artık dijital platformda

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye'nin 81 ilini "15 Temmuz ve Hissettikleriniz" temasıyla buluşturmayı hedefleyen, darbe girişimi gecesine dair kişisel hikayelerin kayda alınmasını sağlayacak projeyi hayata geçirdi. Dileyen herkes, darbe girişimi gecesine dair kişisel hikayesini kayda alarak paylaşabilecek. Kadın ve Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Geçmişi elinden alınan ve hafızası silinen toplumların asimile olmadan yaşamaya devam etmesi neredeyse imkansızdır. Ayrıca hafıza dediğimiz mefhum, organiktir ve canlıdır. Bu sebeple bu hafızayı diri tutacak ve besleyecek her türlü çalışmanın aralıksız devamı şarttır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
15 Temmuz ruhu gelecek nesillere aktarılacak.
15 Temmuz ruhu gelecek nesillere aktarılacak.

Bugüne kadar 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok sayıda film ve belgesel çekimi gerçekleştirildi. Şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları, hafızlara kazındı. asında unutulmayacak bir yer edindi. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı destekleriyle, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından hazırlanan BİZ81İZ Dijital Hafıza Projesi; 15 Temmuz'da meydanları dolduranlar ile ellerini semadan ayırmayanların hislerine tercüman olacak, o gün yaşananları Türkiye'nin yarınlarına aktaracak.

  • KADEM, Türkiye'nin 81 ilini "15 Temmuz ve Hissettikleriniz" temasıyla buluşturmayı hedefleyen, darbe girişimi gecesine dair kişisel hikayelerin kayda alınmasını sağlayacak projeyi hayata geçirdi.

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15 Temmuz ruhu gelecek nesillere aktarılacak

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "BİZ81İZ Dijital Hafıza Projesi" ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bununla, toplumsal hafızayı diri tutabilmeyi ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere taşıyabilmeyi amaçladıklarını söyledi. 15 Temmuz'un "Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinde o güne kadar yaşanmamış bir karakter kırılması"nı simgelediği belirten Gümrükçüoğlu, "O gün milyonlarca insan, genç yaşlı, kadın erkek demeden milli egemenliğinin peşine düşerek sokaklarda silah gücüyle halkı dizginlemek isteyen çapulculara fırsat vermedi. Millet hem destan yazdı hem ülkesine sahip çıktı. Bu hikayelerin bir kısmını dinledik fakat hepsini dinlemek mümkün olmadı." dedi.

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  • Gümrükçüoğlu, o gün dışarıya çıkamayan vatandaşların da olduğuna işaret ederek, "Kimisi hasta yatağındaydı kimisi de köyünde. O vatandaşlarımız ne hissetti, ne düşündü, bizzat kendilerinden dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Videolar 1 yıl boyunca yüklenebilecek

Proje kapsamında en az 1 sene boyunca Türkiye'nin her noktasından video toplanmasına müsait bir altyapı hizmeti sunduklarını belirten Gümrükçüoğlu, "Bu toplanan videoların farklı dillere çevrilme imkanı da var. Bu da Türkiye’nin özellikle yurt dışında darbe girişimini anlatma konusunda elini oldukça güçlendirecek bir imkan." değerlendirmesinde bulundu.

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Geçmişi olmayan toplumlar asimile olmaya mahkum

Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti: "Toplumsal hafıza, toplumların şekillenmesini ve genetik kodlarının oluşmasını sağlayan en önemli unsurdur. Geçmişi elinden alınan ve hafızası silinen toplumların asimile olmadan yaşamaya devam etmesi neredeyse imkansızdır. Ayrıca hafıza dediğimiz mefhum, organiktir ve canlıdır. Bu sebeple bu hafızayı diri tutacak ve besleyecek her türlü çalışmanın aralıksız devamı şarttır. Hafızası olmayan gruplardan kolektif tepkiler ve millet olma şuuru beklemek büyük bir hayaldir."

"BİZ81İZ"in anlamı

Dijital hafıza projesine "BİZ81İZ" adını vermelerinin nedenini anlatan Gümrükçüoğlu, bunun kendi içinde anagramları bulunan bir isim olduğunu belirtti.

  • "Hem birlik ve beraberliğe vurgu yaparak Türk milletinin özgürlüğü söz konusu olduğunda nasıl kenetlendiğini anlatıyor hem de üzerimizde bıraktığı izlerin, hislerin, bağların, yaşananların nasıl kalıcı olduğuna dair gönderme yapıyor." ifadelerini kullanan Gümrükçüoğlu, proje kapsamında gönderilecek videoların, o günün şahitleri ile Türkiye'nin yarınları arasında dijital bir köprü vazifesi göreceğini kaydetti.

Yurt içi ve dışından yoğun katılım beklenen projenin detaylarına, bugün kullanıma açılan "www.biz81iz.com" internet adresinden ve KADEM'in sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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