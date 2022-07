15 Temmuz ruhu hep diri olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

Türk milletinin 21’inci yüzyılın en büyük destanlarından biri olarak tarihe yazdığı 15 Temmuz 2016 direnişi, birçok yönüyle dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir bağımsızlık duruşunu ifade etmektedir. Tarihte adından her zaman kahramanlıklarıyla söz ettirmiş, düşmanlarının bile mertliğiyle andığı milletimiz, o gece FETÖ eliyle tertiplenen bir işgal ve darbe girişimini cesurca püskürtmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde bu millet tam bir seferberlik ruhuyla hareket etmiş, Başkomutanı etrafında kenetlenmiş ve hainlere, namertlere geçit vermemiştir. Milletimiz ülkesine, liderine, demokrasisine, parlamentosuna, ordusuna, polisine ve tüm kurumlarıyla devletine sahip çıkmıştır.

Elbette 15 Temmuz gecesi ortaya konulan bu bağımsızlık ruhunu diri tutmak, terör örgütlerine ve bunların içerideki ve dışarıdaki iş birlikçilerine karşı teyakkuzda olmak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelişen, kalkınan Türkiye’nin kazanımlarını korumak noktasında önem arz etmektedir. Bu doğrultuda hem devletin ilgili kurumlarına hem de vatandaş olarak her birimize önemli görevler düşmektedir. Milletimizin 15 Temmuz gecesinde gösterdiği kahramanlıkları tarihe not düşmek ve 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak çok kritik önemdedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen anma programları ve etkinliklerinin koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülüyor. Bu önemli sorumluluk ve görev bilinciyle, yurt içi ve yurt dışında her yıl artarak devam eden anma ve diğer etkinliklerin 15 Temmuz ruhunu yansıtacak şekilde gerçekleştirilmesini, bunların takip ve koordinasyonunu gerçekleştiriyoruz.

Başkanlığımız yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından daha önce müstakil bir şekilde yürütülmekte olan anma etkinliklerini, 15 Temmuz’un anlam ve önemine uygun şekilde bütünlüklü ve söylem birliği içeren bir iletişim stratejisi çerçevesinde hayata geçirmektedir. Başkanlığımız aynı zamanda yoğun ve etkin bir kamu diplomasisi faaliyetleri yürüterek, yurt dışında konuşlanan FETÖ ve uzantılarının oluşturduğu tehdit ve tehlikelere dair farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştirmektedir.

Devletimiz eli kanlı terör örgütü FETÖ ile mücadeleyi bıkmadan, usanmadan ilk günkü azim ve kararlılıkla yürütürken, biz de 15 Temmuz gecesindeki destansı direnişi tüm dünyaya anlatmaya devam ediyoruz. Yarım asırdır sinsice devlette yuvalanan, Türkiye’nin kanını emen FETÖ terör örgütüyle mücadele hiç kuşkusuz çok boyutlu bir strateji gerektirmektedir. Bütünlükçü ve tüm kamu kurumlarının içinde yer aldığı bir stratejiyle yürütülen mücadelenin önemli ayaklarından birini de hiç kuşkusuz iletişim-medya boyutu oluşturmaktadır.

Güvenlik güçlerimiz, istihbarat birimlerimiz bu örgütle etkin mücadele yürütürken, İletişim Başkanlığı da örgütün yurt dışına kaçan militanlarının başta sosyal medya olmak üzere medyanın tüm mecralarında ülkemiz aleyhine yürüttüğü dezenformasyon, yalan haber ve algı operasyonlarına karşı mücadele vermektedir. Küresel vesayet odaklarının aparatı ve kullanışlı birer elamanı olduğunu her geçen gün daha net gördüğümüz FETÖ militanları, ülkemizin uluslararası itibarını zedelemek için akla hayale gelmedik yalanlara, algı operasyonlarına başvurmaktadır. Dolayısıyla 15 Temmuz gecesi başaramadıkları işgal girişimini zihinlerde gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.

İletişim Başkanlığı olarak FETÖ’nün tüm yalan haberleriyle, dezenformasyonlarıyla, algı çalışmalarıyla mücadele ederken, diğer taraftan önemli bir sorumluluğumuz da yeni nesillere 15 Temmuz’daki ruhun aşılanmasıdır.

Bu bağlamda belirlediğimiz strateji çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerimiz her geçen gün nitelik ve nicelik bakımından artmaktadır. 2020 yılında 2 bin 961 olan etkinlik sayımız, 2021 yılında 3 bin 876’ya ulaşırken, bu yıl kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, STK’lardan gelen projelerle rekor denilecek bir artışla 8 bin 988 etkinliğe ulaştık. Etkinliklerimizin sayısal olarak artması, 15 Temmuz ruhuna karşı milletimizin gösterdiği ilginin ve alakanın her geçen gün yükseldiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ne mutlu ki bundan bir asır önce yaşanmış İstiklal Mücadelesi ve Çanakkale Savaşı’ndaki bağımsızlık ve direniş ruhu devam etmektedir. Bu ruhun yaşadığını 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin bağımsızlığına ve millet iradesine göz diken düşmanlar da dahil tüm dünya net bir şekilde gördü. Şimdi biz, 15 Temmuz’daki kahramanlığı da milletimizin hafızasına kazıyacak etkinliklere imza atıyoruz.

Bu yıl ana temasını “Türkiye Aşkına” olarak belirlediğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerimizle milli birlik ve beraberlik duygumuzun canlı tutulmasını, şehit ve gazilerimizin hatırlanmasını, demokrasi zaferimizin unutulmamasını ve FETÖ’nün gerçek yüzünün tüm dünyada net bir şekilde görülmesini amaçlıyoruz.

Milletimizin; vatanına, demokrasisine, liderine sahip çıkıp nasıl bedeller ödediğini, kutsallarına el sürdürmediğini en gür sesle anlatmayı esas aldığımız anma etkinliklerimizle gençlerimizi özellikle önemsiyoruz. Ülkemizin büyük mücadelelerle elde ettiği kazanımların neler olduğunu, tarihimizde ve 15 Temmuz’da nelerden vazgeçme pahasına bu kazanımlara sahip çıkıldığını anlatmak en büyük ödevimizdir.

İletişim Başkanlığımızın 15 Temmuz anma programları kapsamında yurtdışında gerçekleştirdiği her etkinlikte de Türk milletinin bağımsızlığına kasteden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olunmayacağını özellikle vurguluyoruz. Ülkemizin geleceği için belirlediğimiz hedeflere, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşmak için her alanda belirlenen stratejilerle yolumuza devam ediyor, her geçen gün hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz.

Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki; 21’inci yüzyıl Türkiye’mizin yüzyılı olacaktır. Bu yüzyılın ilk çeyreğini 15 Temmuz’daki şanlı direnişle taçlandıran milletimiz ve devletimiz, savunma sanayiindeki ataklarıyla da dünya harp tarihini adeta değiştirmiş, yüzyıla damgasını şimdiden vurmuştur.

Biz de İletişim Başkanlığı olarak asırlara sari devlet geleneklerimizden, Cumhuriyet ve kazanımlarından, demokrasimizi ve vatanımızı koruyan sarsılmaz milli irademizin varlığından aldığımız güçle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.

15 Temmuz zaferimizin altıncı yıl dönümünde, o gece kutsallarımız için mücadele veren, şehitlerimizin kanıyla sulanmış cennet vatanımızda namertlerin hüküm sürmesine izin vermeyen kahraman milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.