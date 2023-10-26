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15 Temmuz Şehitler Köprüsü cuma ve hafta sonu kapatılacak: İşte saat aralıkları

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üç gün boyunca (27, 28 ve 29 Ekim'de) bazı saat aralıklarında trafiğe kapatılacak. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılacağı tarih ve saat aralıkları...

13:58 - 26/10/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, köprünün cuma ve cumartesi 02.00-07.00, pazar ise 16.00-00.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
  1. "15 Temmuz Şehitler Köprüsü planlama uyarınca, 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece), 28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece), 29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır."


#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#İstanbul Valiliği
#29 Ekim
1 gün önce
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