Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, köprünün cuma ve cumartesi 02.00-07.00, pazar ise 16.00-00.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatılacağı belirtildi.