15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı.

Belçika Grand Prix – Spa-Francorchamps: Formula 1’in en uzun pisti olan Spa-Francorchamps, en heyecanlı yarışların yaşandığı yer olarak biliniyor. Valon Bölgesi’nin Stavalot beldesinde bulunan pistte ilk yarış 1925 yılında düzenlenmiş. En eski pistlerden biri olan Spa’nın şekli ve teknik özellikleri yıllar içerisinde değiştirilip geliştirilmiş. Kalkış hızının önemli olduğu pistteki yarışlarda pilotlar tüm yeteneklerini sergileyebiliyor. Özellikle “Eau Rouge” hem en can alıcı hem de sıralamaya en çok etki eden viraj. Burası motor sporlarındaki en önemli ve ikonik viraj olarak görülüyor.