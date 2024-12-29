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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını: Köprü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını: Köprü trafiğe kapatıldı

01:0229/12/2024, Pazar
AA
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta yangın çıktı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta yangın çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta yangın çıktı. Yangın nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine trafik durdu. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri yönlendirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde bir araç alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köprü, tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.


#15 Temuz Şehitler Köprüsü
#Otomobil
#Yangın

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