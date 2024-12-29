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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını: Köprü kısmen trafiğe açıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç yangını: Köprü kısmen trafiğe açıldı

01:0229/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
AA
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta yangın çıktı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta yangın çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araçta yangın çıktı. Yangın nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine trafik durdu. Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.


Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.


Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.


Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.


#15 Temuz Şehitler Köprüsü
#Otomobil
#Yangın

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