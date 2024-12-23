Dünyayı uyandırıyoruz: Yeni yılın ilk sabahında 7'den 70'e binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşması için 2024 yılında nasıl 1 Ocak Galata Köprüsünde yapmış olduğumuz etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek desteklediysek daha çok yükselmesine vesile olmaya çalıştıysak inşallah 2025 yılı boyunca da

1 Ocak sabah itibariyle sabah namazlarımız kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde toplanıp, 2025 yılı boyunca da bu soykırım ne kadar sürerse sürsün biz de pes etmeden sesimizi yükseltmeye zalimin zulmü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya, devam edeceğiz.