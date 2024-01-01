Ersin Çelik'ten Gazze yürüyüşünde önemli mesajlar: Şehitlerimizin acısıyla Filistin'den de vazgeçmeyeceğiz terörle mücadeleden de

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, TVNET ekranlarında; 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.









Ersin Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Burada konfor alanını terk ediyorsun dünyada keyfi olarak hayatın durduğu bir saatte direniş yürüyüşüne katıldık. Anadolu da ayağa kalkmış durumda, herkes televizyon başında. Buraya gelemeyen de kalben burada olmak için bir şey yapıyor. Sivil direniş budur. Yüz binlerce kişi Galata Köprüsünde buluştu.





TVNET sunucusu Cüneyt Özdemir'in "Galata Köprüsü'nde böyle bir kalabalığın olacağından emin miydiniz?" sorusunu cevaplayan Çelik,

"Emindim, Süleymaniye'den yola düşmüş biri olarak söylüyorum. Bu coşkuyu bu direniş hattının oluşturulmasını bekliyordum fakat bu kadar çocuk beklemiyordum. Çocuğunu konfor alanından çıkarırsan direnişi başlatırsın. Dünyaya, siz tatildesiniz yeni yılınızı kutladınız biz tatilde değiliz biz tetikteyiz mesajı verdik. Bu tablo İslam dünyasının ve İstanbul'un fotoğrafıdır. Bu bir kültür inşa etmektir, ileride bir olay yaşandığında adresi belirler. Bir kere yola çıktıysan geri dönmezsin bu duygular seni besler.





Yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik

'Gazze'yi bombalayanlarla PKK'yı besleyenler aynı'

Basının da kodları değişiyor Batının dayattığı standartlar artık uygulanmayacak. BBC ve Almanya'nın medya organları Filistin'e enformasyon bombası attı. Bugün Gazze'yi bombalayanlarla PKK'yı besleyenler aynı. Her zaman yapıyorlardı fakat bugün bunu yapmalarının bir anlamı vardı. PKK son hamlelerini yapıyor. 80 gündür inşa edemedikleri fitneyi iç kavgaya dönüştürmek için evlatlarımızı şehit ettiler. Biz şehitlerimizin acısıyla Filistin'den de vazgeçmeyeceğiz terörle mücadeleden de. Türkiye İslam dünyasını da temsil ediyor. Riyad'daki Süper Kupa Finalinde yaşanan provokasyon da Gazze özelinde, Türkiye'yi iç meselelere döndürmek istiyorlar. İçeride kutuplaşma oluşturmak için ellerindeki tek şey kamuoyunda futbolu kullanmak oldu. O kurgu bir gün sürdü. Birileri o meseleye çökmeye çalıştı ama o tefrika yürümedi. Fenerbahçe ve Galatasaray bizim takımımız. Futbol adamlarına maç oynanırken kural değiştirtmeye kalktılar.





Battı Gazze'de battı. Bütün insan hakları bildirgeleri çöpe gitti. Buraya gelen aileler orada çocuklar ölürken biz onların ürettiği markaları kullanmayacağız dedi çocuklarına. Bir fincan kahveden vazgeçtikleri için buraya geldiler ve zihniyet inşası başlattılar.





85 gün oldu ben bundan sonra kimseyi Gazze için açıklama yap ya da Allah rızası için bir şey söyle diye artık kimseyi ikna etmek zorunda değiliz. Bugün şu kalabalığı gördüğü halde bu yürüyüşe katılmayan bir treni kaçırıyor. Onlar pişman olacak, "Biz sponsorlarımızın bize verdikleri kuralları yıkamadık" diyecekler.





Gazze yürüyüşünün parti ayrımı olmaz. Bu işin ideolojisi yok. Kediyi köpeği bile ayırıyorlar. Evdeki köpeğe selam yollamayı biliyordunuz ama Gazze'deki köpekte öldürülüyor"







