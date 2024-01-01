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Bilal Erdoğan'dan Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşte önemli açıklamalar: Arz-ı Mevud safsatasıyla milyonların kanına girenlere kayıtsız kalamayız

İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare kurulu üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" mitinginde konuştu. Erdoğan "Biz bu sabah yılın ilk günün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. 12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip edenler olarak dünyaya haykırmak istiyoruz. Bizler kayıtsız kalamayız çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz. Topraklarımızda gözü olanların, Arz-ı Mevud safsatasıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız" dedi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:45 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:00 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Necmeddin Bilal Erdoğan
Necmeddin Bilal Erdoğan
İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare kurulu üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen
"Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet"
mitinginde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. 7 Ekim'de İsrail Naziliği binlerce çocuğu katletti.


Biz bu sabah yılın ilk günün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. 12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip edenler olarak dünyaya haykırmak istiyoruz.


Bizler kayıtsız kalamayız çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz.


Bizden önceki ecdadımız bu toprakları şehit kanlarıyla sulamıştır. 3 dinin mensuplarının huzur ve barış içerisinde yaşamasını temin etmişlerdir.


"Katillerin kim olduğunu biliyoruz"


Topraklarımızda gözü olanların, Arz-ı Mevud safsatasıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız.


On binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız.


Yılın ilk günün sabahında Galata Köprüsü'nde, yüzbinler, biliyoruz ki terörle mücadele yıllar boyunca verdiğimiz şehitlerimizi katillerinin kim olduğunu biliyoruz.


Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimiz katillerinin aynı olduğunu bizler biliyoruz. Ancak birlik olduğumuzda zulümlere karşı güçlü olabiliriz.


Mülteci düşmanlarını körükleyenlerin de kimle olduğunu biliyoruz.


Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması Kudüs'ün mescidi aksanın zincirini kırılmasının ilk adımı olduğunu biliyoruz.


Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu iş ateşkesle bitmeyecek.




#Bilal Erdoğan
#İstanbul
#Gazze
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