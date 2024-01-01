Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma: Yüz binler teröre lanet şehitlere rahmet ve Gazze'ye destek için tek yürek oldu

Vicdanın hür sesi İstanbul'dan yükseldi! Milli İrade Platformu üyesi 308 sivil toplum kuruluşu ve yüz binlerce kişi ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, FİLİSTİN'E DESTEK İSRAİL'E LANET! için Galata Köprüsü'ne yürüdü.

7'den 70'e her yaştan vatandaşın katılım sağladığı tarihi yürüyüşle hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlendi.





İstanbul Galata Köprüsü'ne akın ediyor

Sabah namazında buluşan yüz binlerce kişi buluşmanın yaşanacağı Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı. Tarihi yürüyüş drone ile görüntülendi.









Sabah namazı için camilere akın ettiler

"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için yüz binlerce kişi sabah namazında bir araya geldi.





308 sivil toplum kuruluşunun düzenlediği yürüyüşle yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu.

Galata Köprüsü, Cumhuriyet tarihinin ilk kitlesel yürüyüşüne tanıklık etti.









Sabah namazını Ayasofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye ve Yeni Camii’nde eda eden yüz binlerce vatandaş Galata Köprüsü’ne yürüdü.

Tüm Türkiye'ye çağrı!

İlim Yayma Vakfı Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare kurulu üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, 1 Ocak 2024 sabahı yapılacak “Şehitlere rahmet Filistin’e destek, İsrail'e lanet” mitingine dair Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunarak, tüm Türkiye'yi Galata Köprüsü'ne davet etmişti.





Selçuk Bayraktar: İnşallah Türkiye bütün dünyayı hürriyetine kavuşturacak

T3 Vakfı ve Baykar Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşe omzunda kızıyla geldi.

Burada tvnet'te Cüneyt Özdemir'e konuşan Bayraktar "Bizler Türkiye Teknoloji Takımı'ndan gönüllü ve çalışma arkadaşlarımızla hatta evlatlarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde hem şehitlerimizin ruhunu şad eylemek hem de Filistin'de 75 yıldır devam eden ve son dönemde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma dönüşmüş zulme dur demek için buraya geldik. Tabi bizler dünyada oluşmuş özellikle süper güçlerin sahip olduğu orantısız silah gücüyle bu soykırım gerçekleştirildiğini de görüyoruz. Onların vesile olduğu hukuksuz ve gayrimeşru duruş sayesinde bu soykırım devam ediyor. Bizler de hayatımızı ülkemizi tam bağımsız ve güçlü kılacak teknolojileri kılmaya vakfettik. Rahmetli babam da bu yolda hayatını vakfetmişti. İnşallah ülkemiz nesillerimizle beraber bir gün bu zulme dur diyecek kapasiteye ulaşacak. Dost ve kardeş coğrafyalarıyla beraber bir anlamda bütün dünyayı hürriyetine kavuşturacak. Çünkü dünyanın bir yerinde böylesine bir yara kanayabiliyorsa, böylesine gayrimeşru hukuksuz bir işgal devam edebiliyorsa her yerinde olabileceği anlamına geliyor. Hiçbirimizin emniyette olmadığı anlamına geliyor. İnşallah adım adım, santim santim, bilim bilim, yüksek teknolojide ülkemiz dost ve kardeş coğrafyalarımızla beraber hak ettiği yere gelecek ve bu zulme dur diyecek güce bir gün kavuşacak." dedi.









Hayati İnanç: Ben daha önce böyle bir kalabalık görmedim

Tarihi yürüyüş için Galata Köprüsü'nde bulunan Yazar Hayati İnanç tvnet'e konuştu. Cüneyt Özdemir'in neden buradasınız sorusuna cevap veren Hayati İnanç; "İnsanlık için hayırlar diliyorum. Sadece insanlığın verdiği sorumlulukla zulme karşı bu duruş ümit verici. Kalpler burada atıyor. Gözler önünde bir soykırım devam ediyor. İsrail'in yaptığı düpedüz katliamdır buna karşı tek duruşu Türkiye'de buluyoruz. İnsanların burada olduğunu duyunca bu zulme karşı durak için buraya geldim. Bu zulme karşı durmak için Müslüman olmaya gerek yok. Ben daha önce böyle bir kalabalık görmedim. Bu bir imtihandır. üzülmeye mahal yok Allah bizimledir. Bu güzel bir adım bundan sonra ne kadar dua eder ne kadar örnek olursak ve boykota devam edersek sonuçlarını göreceğiz. Başka bir emir gelirse de millet buna hazırdır.





Yenisafak.com Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, tvnet ekranlarında; 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Yenisafak.com Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik

'Gazze'yi bombalayanlarla PKK'yı besleyenler aynı'

"Burada konfor alanını terk ediyorsun dünyada keyfi olarak hayatın durduğu bir saatte direniş yürüyüşüne katıldık. Anadolu da ayağa kalkmış durumda, herkes televizyon başında. Buraya gelemeyen de kalben burada olmak için bir şey yapıyor. Sivil direniş budur. On binler Galata Köprüsünde buluştu.





tvnet sunucusu Cüneyt Özdemir'in "Galata Köprüsü'nde böyle bir kalabalığın olacağından emin miydiniz?" sorusunu cevaplayan Çelik,

"Emindim, Süleymaniye'den yola düşmüş biri olarak söylüyorum. Bu coşkuyu bu direniş hattının oluşturulmasını bekliyordum fakat bu kadar çocuk beklemiyordum. Çocuğunu konfor alanından çıkarırsan direnişi başlatırsın. Dünyaya, siz tatildesiniz yeni yılınızı kutladınız biz tatilde değiliz biz tetikteyiz mesajı verdik. Bu tablo İslam dünyasının ve İstanbul'un fotoğrafıdır. Bu bir kültür inşa etmektir, ileride bir olay yaşandığında adresi belirler. Bir kere yola çıktıysan geri dönmezsin bu duygular seni besler.





Basının da kodları değişiyor Batının dayattığı standartlar artık uygulanmayacak. BBC ve Almanya'nın medya organları Filistin'e enformasyon bombası attı. Bugün Gazze'yi bombalayanlarla PKK'yı besleyenler aynı. Her zaman yapıyorlardı fakat bugün bunu yapmalarının bir anlamı vardı. PKK son hamlelerini yapıyor. 80 gündür inşa edemedikleri fitneyi iç kavgaya dönüştürmek için evlatlarımızı şehit ettiler. Biz şehitlerimizin acısıyla Filistin'den de vazgeçmeyeceğiz terörle mücadeleden de. Türkiye İslam dünyasını da temsil ediyor. Riyad'daki Süper Kupa Finalinde yaşanan provokasyon da Gazze özelinde, Türkiye'yi iç meselelere döndürmek istiyorlar. İçeride kutuplaşma oluşturmak için ellerindeki tek şey kamuoyunda futbolu kullanmak oldu. O kurgu bir gün sürdü. Birileri o meseleye çökmeye çalıştı ama o tefrika yürümedi. Fenerbahçe ve Galatasaray bizim takımımız. Futbol adamlarına maç oynanırken kural değiştirtmeye kalktılar.





Battı Gazze'de battı. Bütün insan hakları bildirgeleri çöpe gitti. Buraya gelen aileler orada çocuklar ölürken biz onların ürettiği markaları kullanmayacağız dedi çocuklarına. Bir fincan kahveden vazgeçtikleri için buraya geldiler ve zihniyet inşası başlattılar.





85 gün oldu ben bundan sonra kimseyi Gazze için açıklama yap ya da Allah rızası için bir şey söyle diye artık kimseyi ikna etmek zorunda değiliz. Bugün şu kalabalığı gördüğü halde bu yürüyüşe katılmayan bir treni kaçırıyor. Onlar pişman olacak, "Biz sponsorlarımızın bize verdikleri kuralları yıkamadık" diyecekler.





Gazze yürüyüşünün parti ayrımı olmaz. Bu işin ideolojisi yok. Kediyi köpeği bile ayırıyorlar. Evdeki köpeğe selam yollamayı biliyordunuz ama Gazze'deki köpekte öldürülüyor"















