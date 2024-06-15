15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dikkat çekmek için eylem yapan şüpheli: Amacım sadece dikkat çekmekti

Amacım trafiği kapatmak ve bu mevzuya dikkati çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden herhangi bir destek veya yardım almadım. Kimsenin haberi yoktur. Olay sebebiyle pişman değilim."