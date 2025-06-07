15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli saatler: Elinde silahla köprüye çıktı

Arşiv.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı şüpheli nedeniyle trafik Ankara istikametinde durma noktasına geldi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim olan silahlı şüpheli gözaltına alındı.
15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'ne çıkan bir kişi hareketli anlara neden oldu.
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafikte yoğunluk yaşanıyor.
EKOL TV'de yer alan bilgilere göre polis ekiplerinin ikna etmesi sonucu silahlı şüpheli gözaltına alındı.
#İstanbul
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Trafik