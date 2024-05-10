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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar: Yanan servis midibüsü itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki girişinde servis midibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ekipleri, müdahale sırasında köprüden geçişleri durdurdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

08:22 - 10/05/2024 Cuma
AA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yanan servis midibüsü itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yanan servis midibüsü itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine seyir halindeki servis midibüsünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Midibüsü emniyet şeridine çeken sürücü daha sonra araçtan indi. Bölgedeki polisler güvenlik amacıyla trafik akışını tek şeride düşürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle midibüsteki yangın kısa sürede söndürüldü.
Polis ekipleri, müdahale sırasında köprüden geçişleri durdurdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.


#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Servis
#yangın
#İstanbul
31 dakika önce
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