15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar: Yanan servis midibüsü itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Üsküdar’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir motosiklet yol ortasında alev alev yandı. Yanan motosiklete polis ekipleri tarafından yangın söndürme tipiyle müdahale edildi. Yangın nedeniyle köprü girişinde trafik bir süreliğine durdu.