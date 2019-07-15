15 Temmuz Şehitleri anılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.

Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı.

HALKA HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul'a geçecek ve Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.