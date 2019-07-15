Gündem 15 Temmuz Şehitleri anılıyor
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz Şehitleri anılıyor

15 Temmuz Şehitleri anılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı kapsamında Beştepe'de düzenlenen programa katıldı. Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı kapsamında düzenlenen törene katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı kapsamında düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı.

Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti
OYNAT 02:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen Hatim-i Şerif merasiminde Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.

Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı.

HALKA HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul'a geçecek ve Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı
OYNAT 01:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anma töreninde 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı.

İlk tören Külliyede

İlk tören Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı.
Erdoğandan Kur-an tilaveti

Erdoğan'dan Kur-an tilaveti

​Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz şehitleri için Kur-an okudu.
Destanınınüçüncü yılı!

Destanının
üçüncü yılı!

​İhanet gecesinde yaşananlar hafızalarda ilk günkü gibi taze!
Cennette<br>bir 'Cennet'

Cennette
bir 'Cennet'

Şehit Cennet Yiğit'in aziz hatırasını yad ediyoruz.
Hainin son anları

Hainin son anları

​İhanet gecesinin en önemli hainlerinden biriydi.
Sevkıyat sürüyor

Sevkıyat sürüyor

​S-400'lerle ilgili 9. uçak da Ankara'ya indi.
Sokağa çıkar<br>vatanı koruruz

Sokağa çıkar
vatanı koruruz

Areda Araştırma'nın 15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.
Türkiye kahramanları anıyor

Türkiye kahramanları anıyor

Dünyada da birçok yerde etkinlik düzenleniyor.

Üs yolunda patlama

Üs yolunda patlama

​Beytüşşebap'taki patlamada ölü ve yaralılar var.
Milyonlarca<br>işçiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca
işçiyi ilgilendiriyor

Yargıtay'dan dikkat çeken ihbar tazminatı kararı.
S-400’le barışı garantiye alıyoruz

S-400’le barışı garantiye alıyoruz

Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Saraçhane destanı

Saraçhane destanı

3 yıl önce halk, İBB'nin önünde destan yazdı.
Babıali'nin <br>meşhur mekanları

Babıali'nin
meşhur mekanları

Akademi yuvaları olarak kabul görürdü.
Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Gülşah Güler, Gölbaşı'nda şehit düşmüştü.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Geleceğimizi<br> hedef aldılar

Geleceğimizi
hedef aldılar

FETÖ'nün ihanet kalkışmasına 251 şehit verdik.

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