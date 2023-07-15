15 Temmuz şehitleri için Ayasofya'da '252 Hatim' programı düzenledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün kilit noktalarından biri olan Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü’nü ziyaret etti. Önce Türksat’ın yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi alan Uraloğlu, ardından darbeci hainlerce bombalanan Çanak Anten ile birlikte yine o gece bombalanan ve sonrasında müze haline getirilen Türksat 15 Temmuz Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, o gece hainlerin mermi ve bombaları ile şehit olan Türksat çalışanları Ali Karslı ile Ahmet Özsoy’un anısına düzenlenen anmak için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda dua etti.