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15 Temmuz şehitleri için Ayasofya'da '252 Hatim' programı düzenledi

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "252 Hatim" programı düzenlenerek şehitler için dua edildi. İstanbul Valiliği ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 252 şehit anıldı.

15:46 . 15/07/2023 Cumartesi
AA
15 Temmuz şehitleri için Ayasofya'da '252 Hatim' programı düzenledi.

15 Temmuz şehitleri için Ayasofya'da '252 Hatim' programı düzenledi.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"
kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde
"252 Hatim"
programı düzenlenerek şehitler için dua edildi.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 252 şehit anıldı.


İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un dua ettiği programa, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile askeri yetkililer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve çok sayıda kişi katıldı.


Öte yandan, Fatih Camisi, Yeni Cami ve Eyüpsultan Camisi'nde de 15 Temmuz şehitleri için hatim programları düzenlenirken Diyanet İşleri Başkanlığınca öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.



Bakan Uraloğlu 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle mücadelede kilit noktalardan TÜRKSAT'ı ziyaret etti
Bakan Uraloğlu 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle mücadelede kilit noktalardan TÜRKSAT'ı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün kilit noktalarından biri olan Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü’nü ziyaret etti. Önce Türksat’ın yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi alan Uraloğlu, ardından darbeci hainlerce bombalanan Çanak Anten ile birlikte yine o gece bombalanan ve sonrasında müze haline getirilen Türksat 15 Temmuz Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, o gece hainlerin mermi ve bombaları ile şehit olan Türksat çalışanları Ali Karslı ile Ahmet Özsoy’un anısına düzenlenen anmak için düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda dua etti.


#15 Temmuz
#Ayasofya-i Kebir Camii Şerif
#İstanbul
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