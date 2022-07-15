15 Temmuz sisteme atılmış bir düğümdür

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 15 Temmuz darbe girişimini, emperyalistlerin kurgulayıp hain taşeronlara havale ettikleri kirli işgal stratejisine karşı, bir milletin yekpare bir şekilde ayağa kalkarak kendi özgürlüğüne ve ülkesinin bağımsızlığına sahip çıkması olarak nitelendirdi. ”

HALKLA BİRLİKTE SOKAKLARA İNDİK

Türkiye’nin son 6 yıldır gerçekleştirdiği atılımların yaşadığı sıkıntıların miladı niteliğinde olduğunu söyleyen Yalçın, “O gün, kalkışmanın ilk saatlerinden itibaren halkımızla birlikte sokaklara inerek direnişi tahkim etmek için milleti sokaklara çağıran bir emek örgütü lideri olarak söyleyebilirim ki, o gün ayaklanan inançla yoğrulmuş tarihin bizde şekillendirdiği bağımsızlık bilinci, özgürlük şuuruydu” dedi. Ali Yalçın, 15 Temmuz’un tarihe ve sisteme atılan bir düğüm olduğunu belirtti. FETÖ, PKK ve DEAŞ’ın aynı stratejinin kirli taşeronları olduğunu dile getiren Yalçın, şöyle konuştu: “O gece, havadan ve karadan ölüm kusarken, sınırımızın güneyinde DEAŞ ve PKK/PYD konuşlanmış işgal için hazır beklemekteydiler. Aslında ilk günden itibaren içeride 15 Temmuz’u sulandırmaya çalışanları asıl gizlemek istedikleri işgal planı da buydu. Yani bağımsız Türkiye’yi de terör örgütlerinin oluşturduğu şiddete esir etmekti. İşte, o gece, böylesine kirli bir stratejiye karşı da büyük bir düğüm atılmıştı.”

İŞGALCİLERE KARŞI VATANI SAVUNDUK

Memur-Sen olarak kavramların istismar edildiği böylesi bir ortamda, milletin değerlerinin yanında yer aldıklarını vurgulayan Yalçın, “Biz o gece çağrı yaparken işgale ve işgalcilere karşı vatanı, bağımsızlığı savunduk. Biz o gece, oluşturulmak istenen sömürü düzenine karşı, emeğin ve adaletin sözünü yükseltmek için sokaklara indik. Ve biz biliyoruz ki bu aziz millet tarihte olduğu gibi o gün de aynı umudu yeşertmek, ve oligarşik dünya sistemine karşı ahlakı ve adaleti yükseltmek için şehadete koştu” diye konuştu. Yalçın, 28 Şubatta darbecilerin yanında saf tutan sözde emek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının 15 Temmuz gecesi de sessiz kalışlarına şahit olduklarına dikkat çekerken, “Memur-Sen nasıl ki 28 Şubatta direniş hattının bir parçası olmuşsa, değerleri ve savunduğu kavramlar adına 15 Temmuz gecesi de en ön safta, aziz milletimizle birlikte direniş hattını tahkim etmiş, işgal stratejisini tersyüz edilmesinin öznelerinden biri olmuştur” dedi.

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