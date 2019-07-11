15 Temmuz tarihimizin özeti gibi

ÖRGÜT DEŞİFRE OLDU

Konuşmacılar arasında bulunan Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu, örgütün deşifre olduğunu ancak 15 Temmuz’un tamamen açıklığa kavuşturulamadığını belirterek şunları söyledi: “O gece ihanete kalkışanlar, tank sürenler ve onlara yardım edenler hak ettikleri cezaya çarptırıldılar. Ama bu süre zarfında yargılamalara rağmen, üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, hala 15 Temmuz’da tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Örgüt, bu operasyonu yaparken müthiş bir perdeleme yaptı. Bu perdeleme nedeniyle de hala bu konuda kafamızda soru işaretleri var.” YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ise şehitlerini andığı konuşmasında “O gece olanlar tarihimizdeki tüm olayların bir özetiydi” dedi.