15 Temmuz yeni bir dirilişin mihenk taşı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Yeni Şafak Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Yaşanan o kara gecede Sakarya’nın 15 Temmuz’da şanlı bir direniş gösterdiğini vurgulayan Başkan Yüce, o gece tankların önüne geçerek, vücutlarını silahlara siper eden, darbecilere geçit vermeyen vatandaşlara teşekkür etti.

Ekrem Yüce.

MAZLUM COĞRAFYALARA UMUT OLDU

Bu topraklarda hiçbir şer odağına geçit verilmeyeceğini vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, Aziz Türk milleti 15 Temmuz gecesi destansı bir demokrasi mücadelesi vererek, darbe girişimine karşı tek vücut olmuştur. Adeta bu topraklarda hiçbir şer odağına geçit verilmeyeceğinin mesajını vermiştir. 15 Temmuz zalimlere karşı büyük bir zafer olurken, dünyanın her yerinde Türkiye’ye umut bağlayan mazlum coğrafyalara da bir umut olmuştur” şeklinde konuştu. 7 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminin yeni bir dirilişin mihenk taşı olduğunu belirten Başkan Yüce, “Ben inanıyorum ki, bu kadim millet, 15 Temmuz gecesini aynı ruhla ebediyete kadar yüreğinde taşımaya devam edecektir. Böylesine şanlı bir direniş ve böylesi bir diriliş ruhu olan bir milleti, dünyada hiçbir şer odağı diz çöktüremez. Bizler bu topraklarda yüzyıllardır var olduk, Rabbimin izniyle bundan sonra da tüm benliğimizle var olmaya devam edeceğiz” dedi. Hain darbe girişimine Sakarya halkının ilk andan itibaren fırsat vermediğini ifade eden Başkan Yüce, 15 Temmuz’da Türk milletinin kutlu bir zafere imza attığını, demokrasinin ve halkın gücünün ne kadar kudretli olduğunun idrak edildiğini söyledi. Ekrem Yüce, şöyle konuştu:

SAKARYA HAİNLERE FIRSAT VERMEDİ

“Hain darbe girişimi esnasında Sakarya’da eşlerini, evlatlarını, ailesini geride bırakıp ülkemizi hainlere teslim etmemek için sokağa inen yüzlerce vatandaşımız vardı. Ellerinde Türk bayrakları, yüreklerinde vatan-millet sevgisi ve yüce Allah’ın bahşettiği güçle tankların önüne yatan, darbecilerin silahlarına göğsünü siper eden Sakarya halkıyla kol kola mücadele edenler olarak gururluyuz. Darbelere karşı dimdik duran, bayrağına ve vatanına aşık Sakarya halkı, bundan sonra da hainlere fırsat vermeyecektir. O unutulmaz gecede şehadet makamına erişen kardeşlerimizin acısını ilk günkü gibi yüreklerimizde taşıyacak ve bize yaşattıkları bu gururu hiçbir zaman unutmayacağız. Yine kurşunlara siper olan gazi vatandaşlarımıza da saygılarımı sunuyorum.”

Unutmayacak ve unutturmayacağız

15 Temmuz’da unutulmaz bir zaferin kazanıldığını vurgulayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya, 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana, millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlere karşı eşi benzeri görülmemiş bir direniş sergiledi” dedi. Yüce, “Sakarya olarak Demokrasi Meydanı’nda nöbet tuttuğumuz o geceyi hiçbir zaman unutmayacağız. Ülkemizin bekası için can veren, hayatını ortaya koyan ve vatanın bölünmezliğini korumak için hiç düşünmeden hainlerine üzerine yürüyen her bir ferdimize şükran duyuyoruz. Rabbim bu ülkeyi bölmek isteyen hainlere fırsat vermesin. Bizler şartlar ne olursa olsun, 15 Temmuz’u unutmayacak ve de unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.



