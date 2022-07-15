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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz’a 300 bin fidan

FETÖ kalkışmasına bedenlerini siper eden kahramanlar, uğruna öldükleri vatanın dört bir köşesinde oluşturulan hatıra ormanları ile de yaşatılıyor. Bugüne kadar şehitler için 4 bin 700 dekar alan ağaçlandırılarak, yaklaşık 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​15 Temmuz’a 300 bin fidan
​15 Temmuz’a 300 bin fidan

Orman Genel Müdürlüğü, darbe girişiminin unutturulmaması amacıyla Türkiye genelinde “15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanları” kurdu. Her 15 Temmuz’da, şehitleri anmak ve demokrasiye olan bağlılığını bir kere daha toplumsal olarak göstermek amacıyla tesis edilen hatıra ormanlarına ilave fidanlar dikilerek, şehitlerin isimleri geleceğe taşınıyor. Türkiye’nin 81 ilinde valiliklerle iş birliği içerisinde söz konusu alanlar ağaçlandırılmaları için bedelsiz tahsis edildi.

EŞ ZAMANLI DİKİM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve diğer devlet büyüklerinin de katılımlarıyla 1 Ekim 2016 tarihinde fidan dikimlerinin uygun olduğu her ilde eşzamanlı fidan dikimleri yapıldı. Fidan dikim sahalarına vatandaşlar da gelerek, ülkemizin korunmasında canları pahasına mücadele eden şehitlerimize olan minnet ve şükran duygusuna ortak oldu.

HER YIL İLAVE FİDAN

Tesis edilen hatıra ormanları, şehir merkezlerine yakın, vatandaşların görebileceği, tören için halkın rahat ulaşım sağlayabileceği yerlerden seçildi. Orman Genel Müdürlüğü, her 15 Temmuz’da, şehitleri anmak ve demokrasiye olan bağlılığını bir kere daha toplumsal olarak göstermek amacıyla tesis edilen hatıra ormanlarına ilave fidanlar dikerek, şehitlerin isimlerini geleceğe taşıyor ve şükranlarını bu yolla ifade etmeye çalışıyor.

4 BİN DEKAR ALAN AĞAÇLANDIRILDI

Bu kapsamda “15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Hatıra Ormanı” adı altında 72 hatıra ormanı oluşturuldu. Ayrıca 15 Temmuz gecesi yaptıkları kahramanlıklar ile tarihin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir gibi şehitler ile Kahramankazan gibi darbeye geçit vermeyen ilçeler için hatıra ormanları kuruldu. 4 bin 700 dekar alan ağaçlandırılarak, yaklaşık 300 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

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