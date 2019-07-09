Gündem 15 Temmuza yeni logo
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz’a yeni logo

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yeni 15 Temmuz logosu hazırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabında profil resmi olarak yeni logo kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazırlanan yeni logo
Hazırlanan yeni logo

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üçüncü yılı için 7 dilde video hazırlandığını belirtti. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Arapça olmak üzere 7 dilde video hazırlandığını ifade etti. “Vatan Bizim, İrade Bizim” başlıklı ve 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan videolara, “http://15temmuz.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.

15 Temmuz'un resmi logosu belli oldu
GÜNDEM
15 Temmuz'un resmi logosu belli oldu
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