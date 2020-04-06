Gündem 15 Temmuzdan beri 19 bin FETÖcü TSKdan ihraç edildi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz'dan beri 19 bin FETÖ’cü TSK’dan ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 203 personelin TSK’dan ihraç edildiğini açıkladı. 5 bin 35 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam ediyor. MSB’nin verdiği bilgiye göre son bir ay içinde 80 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 19 bin 203 personelin TSK’dan ihraç edildiğini açıkladı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer tarafından yapılan bilgilendirmede, “Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

5 BİN İŞLEM SÜRÜYOR

  • Denizer, FETÖ ile mücadeleye ilişkin de şunları söyledi: “FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 203 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 5 bin 35 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.”

O hakim FETÖ’cüyle ne konuştu: ByLock kullanıcısı 842 kişiyle de irtibattaymış
GÜNDEM
O hakim FETÖ’cüyle ne konuştu: ByLock kullanıcısı 842 kişiyle de irtibattaymış
Abone Ol Google News
Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

Evde kKoronavirüs tedavisi göre Johnson fenalaştı.
CHP şaşırtmadı

CHP şaşırtmadı

​Gaye Usluer maskelerin eve teslim edilmesine itiraz etti.
İyileşen hasta sayısı bini aştı

İyileşen hasta
sayısı bini aştı

Test sayısında 20 binin üzerine çıkıldı
Koronavirüs<br> izole edildi

Koronavirüs
izole edildi

Ankara Üniversitesi resmi açıklama yaptı.
Her eve <br>ücretsiz maske

Her eve
ücretsiz maske

​İki bakanlık organize oldu dağıtımı PTT yapacak.
Ankara'da hareketli dakikalar

Ankara'da hareketli dakikalar

Karantinada bulunduğu hastaneden kaçmıştı, yakalandı.
Şehit annesinin odunlarını kestiler

Şehit annesinin odunlarını kestiler

Jandarma ekipleri, şehit annesinin isteğini yerine getirdi.
Bakanlık onlara sahip çıktı

Bakanlık onlara sahip çıktı

​Biz 'evde kal'ıyoruz ama onlar sokakta aç.
Hayaller dünya turu hayatlar Yenikapı

Hayaller dünya turu hayatlar Yenikapı

​Sınırlar kapatılınca İstanbul'da mahsur kaldılar.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

Bakanlık, son bir aylık operasyonların bilançosunu açıkladı.
Umutlandıran sözler...

Umutlandıran sözler...

Hastalık düzelebilir, tedaviler çok başarılı.
Giriş çıkışlara kapatıldı

Giriş çıkışlara kapatıldı

Özel izni olan ve çarşı esnafı dışında kimse alınmıyor.
Alkışlarla <br>taburcu edildiler

Alkışlarla
taburcu edildiler

19 hastanın tedavisi daha tamamlandı.
Bugün son

Bugün son

Adıyaman'da semt pazarları kurulmayacak.
Ücreti duyunca<br>tedaviyi yarıda bıraktı

Ücreti duyunca
tedaviyi yarıda bıraktı

Koronavirüs hastasına 80 bin TL fatura çıkardılar.
Meydanlar güvercinlere kaldı

Meydanlar güvercinlere kaldı

​İstanbul ilk kez böyle görüntülendi.
86 yaşında <br>koronayı yendi

86 yaşında
koronayı yendi

Resmiye nine diğer hastalara umut oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.