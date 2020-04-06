15 Temmuz'dan beri 19 bin FETÖ’cü TSK’dan ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 19 bin 203 personelin TSK’dan ihraç edildiğini açıkladı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer tarafından yapılan bilgilendirmede, “Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

5 BİN İŞLEM SÜRÜYOR

Denizer, FETÖ ile mücadeleye ilişkin de şunları söyledi: “FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 203 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 5 bin 35 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.”