15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz’un milletin duruşuyla tarihe altın harflerle yazılan bir direnişin destanlaştığını belirtti. Çolakbayrakdar, “Dirilişin adı olan 15 Temmuz’un ruhunu unutmayacağız, asla unutturmayacağız” dedi.





15 TEMMUZ, DİRİLİŞİN VE DİRENİŞİN ADIDIR

Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına kasteden her türlü girişime karşı aynı kararlılıkla durduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 15 Temmuz gecesinin tıpkı Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi milletin yazdığı büyük bir direniş destanı olduğunu ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “15 Temmuz’un 9’uncu yıldönümündeyiz. Bu ülke, tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye’yi kuşatan ruh, Çanakkale ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler millî bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük. Bu milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.”





BU RUH, HER ZAMAN AYAKTA KALACAK

Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve vatanına olan sadakatini en zor gecelerden biri olan 15 Temmuz’da bir kez daha kanıtladığını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde; milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Milletimizin yüreğindeki iman, elindeki bayrakla birleşince hiçbir tank, hiçbir silah ve hiçbir tehdit bu kararlılığın karşısında duramadı. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse, aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkamayacaktır” İfadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatan evlatlarını ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, şunları söyledi: “Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Canlarını ortaya koyarak bu milletin onurunu ve bağımsızlığını koruyan kahraman gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler diliyorum. Allah, milletimizin birliğini ve dirliğini daim eylesin.”





Kocasinan’da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor