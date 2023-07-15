15 Temmuz’u daha çok anlatmalıyız

15 Temmuz Derneği, bastırılan FETÖ’cü kalkışma sonrası 20 Ağustos 2016’da kuruldu. Dernek, şehit yakınları ve gazilerle kardeşlik hukuku kurarak, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak için çabalıyor. Dernek Başkanı Turunç, Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı. Turunç, şunları vurguladı.

MİLLETİN CEVABI HAYATİ

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstiklalimize ve istikbalimize canı pahasına sahip çıkan bu milletin bir ferdi olmanın verdiği gururu bir yana bırakırsak, 15 Temmuz’un en önemli mesajı; artık ülkemizde kimsenin milli iradeye darbe yapamayacağı gerçeği oldu. Milletimizin darbe girişimine verdiği cevap geleceğimiz için de oldukça önemliydi.

BİTTİ DİYE BİR ŞEY YOK

Darbe girişiminden bu yana birçok önlem alındı, yargılama süreci devam ederken sık sık da adalet yapılanmasına, eğitim yapılanmasına vs. yeni soruşturmalar açılıyor. Bundan sonraki süreçte neler yapılmalı?

Bundan sonraki süreçte kim bu ülkeyi yönetirse yönetsin FETÖ ile mücadele hız kesmeden devam etmeli. Çünkü bu yapı bitti gitti diye bir şey yok. Alttan alta ülkemizde çalışmaya devam ediyorlar. Yurt dışında Türkiye aleyhine yaptıkları lobi faaliyetleri ortada. Temel olarak FETÖ ile mücadelede asla geri adım atılmamalı. Özellikle gelecek nesillere FETÖ’nün ülkede yaptıklarını ve 15 Temmuz gecesi yaşananları iyi anlatmalıyız.

KARDEŞLİK HUKUKU

Şehit yakınları ve gazilerle iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?

Türkiye’nin 58 farklı şehrinde ikamet eden şehit aileleriyle her yıl Antalya’da Şehit Aileleri Buluşması’nı gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız atölyeler, iftarlar, pikniklerle ailelerimizle kardeşlik hukukumuzu devam ettiriyoruz.

GENÇLER FETÖ’YÜ TİYATRO İLE TANIYOR

15 Temmuz’un gençlere anlatılması konusunda bir çalışmanız da var mı?

Gençler bizim için çok önemli. Gençlik kampları yapıyoruz. Bu kamplarda farklı şehirleri ziyaret ederek şehitlerimizin çocuklarıyla hem güzel zaman geçiriyoruz hem de onların 15 Temmuz’la ilgili fikirlerini ve önerilerini dinleme şansı buluyoruz. Ortaokul ve liselerde Ortak Hafıza buluşmaları yaparak gençlerimize o gece yaşananları tanıkların ağzından anlatıyoruz. Siber Kahramanlar isimli roman çalışmamız ile ortaokul öğrencilerine FETÖ’yü ve 15 Temmuz’u onların seveceği bir kurguyla anlatıyoruz. Yine bu yıl Devriye Tiyatro ile birlikte “252” oyunu farklı yerlerde sahneledik. Bu oyunu Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahnelemeye devam edeceğiz.

AKADEMİK BAĞLAMDA ELE ALINMALI

MEB müfredata FETÖ ve 15 Temmuz’u dahil etti. Eğitimde önemli bir adımdı bu. Bunun gibi atılması gereken yeni adım tavsiyeniz var mıdır?

Eğitim FETÖ’nün yapılandığı ve önem verdiği alandı. Bu alan hepimiz için önemli aslında. FETÖ ve 15 Temmuz’un müfredata girmesi elbette önemli ancak yeterli değil. Akademik anlamda bu konuları ele alan çalışmaların çok daha fazla yapılması gerekiyor. Üniversitelerimize ve ilgili hocalarımıza bu konuda önemli görevler düşüyor. Bunun dışında yakın bir gelecekte hayata geçirmek istediğimiz Darbe Araştırmaları Enstitüsü projemiz var. Bu enstitünün Türkiye’deki ve dünyadaki darbelere yakından bakan araştıran ve ortaya eserler çıkaran bir merkez olmasını istiyoruz.



