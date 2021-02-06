Gündem 15 Temmuzu duyunca müttefikiz dediler Darbeyle ilgileri yokmuş
ANKARA

15 Temmuz’u duyunca müttefikiz dediler: Darbeyle ilgileri yokmuş!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “15 Temmuz darbe girişiminde ABD’nin rolünün olduğuna” ilişkin sözlerine ABD’den peş peşe cevaplar gecikmedi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, “Bu açıklamalar bir müttefikin beyanları değil” ifadesini kullanırken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, büyük bir pişkinlik örneği göstererek, “Darbeyle ilgimiz yok” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
David Satterfield
David Satterfield

15 Temmuz darbesinde FETÖ’cülere açıkça destek veren ve darbede aktif rol oynayan ABD, darbeyle bağlantılarının olmadığını ileri sürdü. Süleyman Soylu’nun “FETÖ’nün maşa olduğunu, darbenin arkasında ABD’nin olduğunu” sözleri ABD’de büyük ses getirdi. Peş peşe açıklama yapmak zorunda kalan Amerikalı yetkililer, darbeye verdikleri desteği gizlemeye başladı. Terörist başı Gülen’i yıllardır besleyen ABD, “Darbeyle ilgimiz yok” açıklamasını yaptı.

CUNTACILARA VERDİĞİ DESTEĞİ UNUTTU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimiyle herhangi bir ilgilerinin olmadığını savundu. Price, “2016’da Türkiye’deki darbe girişiminde ABD’nin hiçbir dahli bulunmamaktadır” dedi.

Müttefikliği hatırladı

  • Yıllarca PKK ve FETÖ’yü Türkiye’nin tüm uyarılarına “müttefiklik” ruhuna aykırı bir şekilde besleyip büyüten ABD, Türkiye ile müttefik olduğunu yeni hatırladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield İçişleri Bakanı Soylu'nun 15 Temmuz açıklamasına tepki gösterdi, "Bu açıklamalar bir müttefikin beyanları değil" dedi. Satterfield şunları söyledi: “Üst düzey Türk yetkililerin son dönemde Türkiyede yaşanan ve 15 Temmuz darbe girişiminin de dahil olduğu gelişmeler nedeniyle ABD’yi sorumlu tuttuğu açıklamalardan endişe duyuyoruz. Bu açıklamalar bir müttefikin ve stratejik bir ortağın sorumluluk taşıyan beyanları değiller” dedi.

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