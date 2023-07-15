15 Temmuz’u niçin unutamayız?

Mehmet Şeker









Haberde veya sohbette biri baharın geldiğini söyleyince, dilimin ucuna bu iki mısra takılır:

“Eski takvim hesabıyla / Bu sabah başladı bahar...”

Şair acaba hangi eski takvimi kastetmişti? Bahsettiği Hicrî takvim miydi, Rumî takvim mi?

Oruç tutarak sağlık bulmamız için mübarek Ramazan, kurban kesmemiz için Kurban Bayramı nasıl aksatmadan geliyorsa, 15 Temmuz da her sene bizi buluyor.

Unutmayalım, aklımızda tutalım diye.

Gerçi o kararını hiç değiştirmez. Unutanlar olsa da, hatırlamayanlar olsa da gelir bulur bizi.

15 Temmuz’u niçin unutmamak gerektiğini sorup da izah edilmesini bekleyen biri varsa, herhalde yaşı küçüktür. Masumdur. Anlatmaya değer. Daha ötesi, anlatmak ve öğretmek şarttır, vazifedir.

Şayet 2016’nın 15 Temmuz’unu hatırlayacak yaştaysa ve yine böyle bir soru ile karşımıza çıkıyorsa, bilmeliyiz ki o kişi her konuda karşımızdadır.

Siyasî olarak karşımızdadır, sosyal olarak karşımızdadır, psikolojik, tarihî, vs. hangi açıdan ele alırsak alalım, hepsinde karşımızda buluruz onu.

Anlaşamayacağımız birine rastlamışız demektir. Dil dökmeye değmez.

Tarih öncesi bir dönemden, asırlar öncesindeki bir olaydan bahsetmiyoruz ki. Şunun şurasında hepi topu yedi sene önceki o hem meşum, hem muhteşem geceyi yaşadığı hâlde unutmuşsa veya unutmuş görünüyorsa, ne diye anlatmak için vakit harcayalım.

Harcanacak vakte yazık.

Kelimelere yazık.

Hayat o kadar uzun değil.

Ne diye hem sözü, hem zamanı boş yere harcayalım?

Kimdir böyle söyleyecek olanlar, hepsini biliyoruz.

Gayet iyi tanıyoruz onları. 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyenler, kontrollü darbe olduğunu iddia edenler.

Darbe olursa tankın önüne çıkan ilk kişi ben olurum deyip de darbe sırasında tankların arasından sıvışanlar.

Sonra saklanıp beyaz gömlek, kırmızı kravat ile hazır kıta gibi müjdeli haber bekleyenler.

İHA’yı SİHA’yı küçümseyenler.

Yerli üretim gemileri, tankları, uçakları benimseyemeyen ve eleştirenler.

Yolları, köprüleri, tünelleri yok sayanlar.

Bu ülkenin topraklarında ve denizlerinde doğalgaz bulununca üzülenler, petrol bulununca kahrolanlar.

İnanmıyorum deyip bu muazzam işleri inanç meselesi zannedenler.

Yaptıkları üç kuruşluk yardımı kendi partilerine oy vermedikleri için depremzedeleri aşağılayanlar.

Ekonomik krizler, savaşlar, salgınlar, depremler üst üste bindiği için sevinerek, kesin kazanacaklarına inanan ve “Bu defa kesin kazanıyoruz, yüzde altmışla geliyoruz” diye hava atan, fakat seçim akşamı şapa oturanlar.

Kutuplaşmanın dibini bulduğu hâlde, başkalarını kutuplaşma ile suçlayanlar.

Karabağ’a yapılan yardıma karşı çıkanlar.

“Libya’da ne işimiz var?”, “Suriye’de ne işimiz var?” diye her nereyle ilgilendiysek oraya itiraz edenler ve Türk askerinin sınır ötesi operasyonlarına -terör örgütüyle beraber olup- karşı çıkanlar.

Niye bir türlü seçim kazanamadıklarını anlayamayanlar.

TOGG fabrikasını görmeyenler, görmezden gelenler, kabul etmeyenler, onu da inanmak-inanmamak bağlamında değerlendirenler.

Yenilenen Kız Kulesi’nin çalındığına inananlar.

Yapılan izahları anlamamakta direnenler.

Yahu Kız Kulesi’nin taşı, tuğlası, kalaslarının bir anlamı yok. Varsayalım birileri çaldı götürdü. Neye yarar? Gidip Konya ovasına kondursalar Kız Kulesini, ne anlamı olur? Onun anlamı konumunda. Buna bile kafası basmayanlar.

İşte bunlar 15 Temmuz’dan hoşlanmaz, anlamaz, önemini kavramaz. Adının anılmasından bile rahatsız olur. Mümkünse hep beraber unutmamızı isterler.

Toprağa verdiğimiz şehitlerimizi de unutmamızı arzu ederler.

Yiğit gazilerimizi unutsak, sevinçten bayram ederler.

Bunlar öyle cinstir ki tarife sığmaz.

Bunlar Alman olsa, Mersedes bizim değil, İtalya’da yapılıyor, tırlarla getiriliyor derler.

Rus olsalar, bizde doğalgaz, petrol ve ormanlar yok, hepsini dışarıdan alıyoruz derler.

Bunlar Arap olsa, petrol de neymiş derler.

Japon olsalar, gözlerimiz çekik değil, dünya çapında nam salmış bütün markalarımız aslında uzaydan geliyor derler.

Bu kadar gerçekçidirler!

O yüzden bunları ciddiye almayız, almayacağız. O yüzden 15 Temmuz’u unutmayacağız. Her karışında şehitlerimizin kanı olan vatanımızı hem düşmanlarımıza karşı, hem de bunlara karşı savunacağız.

“Topunuz gelin” sözüne uyacaklar ve hep birden saldıracaklar, biz yine yılmadan mücadele edecek ve ülkemize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkacağız.



