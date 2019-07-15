Gündem 15 Temmuzu su altında andılar
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz’u su altında andılar

Gökçeada Dalış Merkezi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla su altında Türk bayrağı açarak gazi ve şehitleri andı.

Haber Merkezi IHA
dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.
IHA
dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.
dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.
IHA
dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.
dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.
IHA
dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.

Tören, Gökçeada Sualtı Milli Parkında gerçekleştirildi.

Selim Konya, Emre Alp Aksu, Berkay Güney, Tuğba Yıldırım, Abdullah Tural’dan oluşan dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.

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