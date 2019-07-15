15 Temmuz’u su altında andılar

Tören, Gökçeada Sualtı Milli Parkında gerçekleştirildi.
Selim Konya, Emre Alp Aksu, Berkay Güney, Tuğba Yıldırım, Abdullah Tural’dan oluşan dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.
Tören, Gökçeada Sualtı Milli Parkında gerçekleştirildi.
Selim Konya, Emre Alp Aksu, Berkay Güney, Tuğba Yıldırım, Abdullah Tural’dan oluşan dalış ekibi, su altında Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak şehit ve gazileri selamladı.
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