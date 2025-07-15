15 Temmuz’un 9. yılında 'Kardan Aydınlık' teması işlenecek: Büyükşehir, direniş ruhunu yeniden yaşatacak

Anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Salı sabahı Yeni Cuma Camii’nde sabah namazı kılınacak. Namaz için cami avlusunda 04.30’dan itibaren toplanılmaya başlanacak. Samimi ve eğlenceli üslubuyla bilinen sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör de (Sertaç Abi) sabah namazında Kocaelililerle saf tutacak. Ayrıca, akşam namazı da protokol ve vatandaşların katılımıyla Milli İrade Meydanı’nda topluca eda edilecek.

Program boyunca şiirler, ezgiler, türküler ve teatral canlandırmalar yer alacak. Grup Yürüyüş, Hadi Duran ve Müezzin Ekibi, İsmail Altunsaray, Eşref Ziya Terzi ve KBB Mehter Takımı, türkü ve ağıtlarla performanslarını sunacak. Ayrıca, bu yılın temasıyla aynı adı taşıyan “Kardan Aydınlık” adlı özel gösteri seyirciyle buluşacak. Gösteride, 15 Temmuz gecesi milletin tek yürek olarak hain saldırıya karşı gösterdiği kahramanlık anlatılacak.

Anma programı, gece yarısı Kocaeli’nin tüm camilerinden okunacak salalarla sona erecek. Böylece, 15 Temmuz’un anlam ve önemi bir kez daha birlik ve beraberlik mesajlarıyla hatırlanacak.

Anma programı, gece yarısı Kocaeli’nin tüm camilerinden okunacak salalarla sona erecek. Böylece, 15 Temmuz’un anlam ve önemi bir kez daha birlik ve beraberlik mesajlarıyla hatırlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl büyük titizlikle hazırlıklarını yaptığı 15 Temmuz Anma Programlarını birlik ve beraberliği perçinleyen temalarla daha da kuvvetli kıldı. Darbenin ilk yılında yapılan organizasyon “Duaya Davet Vakti” temasıyla gerçekleştirildi. Bunu takip eden yıllarda ise yine; demokrasi ve İstiklale anlam katan sloganlar kullanıldı. Bu kapsamda, 2018 ve 2019’da “Vatan Nöbeti”, 2021’de “İstiklalden İstikbale Benim Sesim”, 2022’de “Temmuzdan Sonsuza”, 2023’de “Son Cephe 15 Temmuz” ve 2024’te ise “Vatana Can Verenler” teması işlendi. Tüm dünyayı sarsan korona virüs tedbirleri kapsamında ise 2020 yılında anma töreni gerçekleştirilmedi. Bu yılki anma töreni ise bilindiği gibi “Kardan Aydınlık” teması ile düzenlenecek.