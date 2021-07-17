​15 Temmuz’un Fevzi Paşası kim?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te gerçekleştirilen 15 Temmuz töreninde FETÖ’nün ihanetine dikkat çekerken ilginç bir tarihi anekdota gönderme yaptı. “Tarihimizde millet ve vatan düşmanlarıyla iş birliği yapacak ölçüde alçalan hainler olduğunu da biliyoruz” diyen Şentop, 182 yıl önce Osmanlı donanmasını tek kurşun bile atmadan isyancı Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya teslim eden Ahmet Fevzi Paşa’yı hatırlattı.

DONANMAYI DÜŞMANA TESLİM ETTİ

Şentop, şöyle konuştu: “Osmanlı İmparatorluğu’nun reform sürecinde en temel meselelerinden biri, devletin bir vilayeti olan ama Kavalalı Mehmet Ali Paşa yönetiminde fiilen bağımsızlığını ilan eden Mısır’dı. İhtilaf sıcak çatışmaya kadar varmış, 24 Haziran 1839’da gerçekleşen Nizip Savaşı’nda Osmanlı kara ordusu mağlup olmuştu. Bu savaş gerçekleştiğinde ölüm döşeğinde olan Sultan İkinci Mahmud, mağlubiyet haberini alamadan vefat etmiş, yerine henüz 17 yaşında olan oğlu Sultan Abdulmecid tahta çıkmıştı. Genç Padişah, biraz da zorlamayla Koca Hüsrev Paşa’yı sadrazam olarak tayin etti.” Bu gelişme üzerine Koca Hüsrev Paşa’nın en büyük siyasi rakibi ve muhalifi olan Kaptan-ı Derya Ahmet Fevzi Paşa, 14 Temmuz 1839’da emri altındaki bütün Osmanlı Donanması’nı devletin savaş halinde olduğu Mehmet Ali Paşa’ya İskenderiye Limanı’nda teslim etti.”

BÜTÜN ORDUYU ÇÖKERTTİ

“Böylece Osmanlı İmparatorluğu üç hafta içinde kara ordusunu, tecrübeli sultanını ve bütün deniz gücünü kaybetmiş oluyordu. 1827’de yaşanan Navarin Baskını’ndan sonra sıfırdan kurulan Osmanlı Donanması, tek kurşun atılmadan düşmana teslim edilmişti. Bunun sorumlusu ise kendi beyanında ifade ettiği üzere beşikten itibaren kursağında daima devletin lokması olmuş, devletin imkanlarıyla yetişmiş ve devletine en zor zamanda siyasi ihtirası sebebiyle ihanet etmiş olan Ahmet Fevzi Paşa’ydı. Bu örnek de gösteriyor ki Türkiye’nin dış düşmanları kimi zaman içeriden bazı hainleri kullanabilmişler; rezil ihtiraslarına kurban olmuş bazı zayıf seciyeliler de buna alet olmuşlar, siyasi hedeflerine ulaşmak için milletle ittifak yapmak yerine bazı yabancı devletlerin planlarına dahil olmayı isteyecek kadar alçalabilmişlerdir.” TBMM Başkanı Şentop’un anlattığı bu anekdot, 15 Temmuz’un Ahmet Fevzi Paşa’sı kim? sorusunu akıllara getirdi.