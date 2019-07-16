Gündem 153 mayın ve patlayıcı ile 177 mağara ve sığınak imha edildi
ANKARA

153 mayın ve patlayıcı ile 177 mağara ve sığınak imha edildi

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile 153 mayın ve EYP imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bulunan sığınaklardan biri.
Bulunan sığınaklardan biri.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirildi.

27 Mayıs'ta başlayan ve Pençe-2 Harekâtı ile kapsamı genişletilen operasyonlarda PKK'lı teröristler, örgüte ait sığınak, barınak ve mağaralar ile el yapımı patlayıcılar ve mayınlar teker teker temizleniyor.

Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bu yana komandolar tarafından toplam 153 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 177 mağara ve sığınak da içerisindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.

Mağara ve sığınaklarda, 1 TOW tanksavar füzesi, 1 SA-7 hava hedeflerine karşı kullanılan füze, 4 RPG-7 roket, 1 Doçka makineli tüfek, 3 Keskin Nişancı Silahı (KNS), 6 BKC makineli tüfek, 2 Zagros keskin nişancı tüfeği, 21 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 A-4 piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 32 el bombası, 3 bin 557 kilogram amonyum nitrat, 6 Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Katyuşa Mühimmatı, 10 bin 44 adet Doçka mühimmatı, 6.414 BKC makineli tüfek mühimmatı, 286 uçaksavar mühimmatı, 12 bin 158 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 42 havan mühimmatı, 13 top mühimmatı, 25 M-16 mühimmatı, 54 RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 antitank mayını, 13 antitank roket mühimmatı, 52 sevk fişeği, 1 Yaesu sabit merkez telsiz, 2 Yaesu el telsizi, 9 dizüstü bilgisayar, 18 jeneratör, 107 tüp, 1 paratoner, çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

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